Украинцы стали чаще покупать алкоголь, табак и горючее: сколько потратили

В течение пяти месяцев 2025 года в Украине стабильно растут выручки от реализации подакцизных товаров. Украинцы стали больше покупать алкоголь, сигареты и горючее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

В ведомстве среди причин роста называют эффективную борьбу с теневым рынком, повышение прозрачности расчетных операций и сезонное оживление экономики.

Алкогольные напитки

По данным ГНС, в январе украинцы потратили на приобретение алкоголя около 12 млрд грн. В мае – 14,46 млрд грн (+21% к январю).

Кроме того, растет не только средний чек, но и количество покупок.

Среди основных факторов:

активизация ресторанного и развлекательного бизнеса,

повышение контроля со стороны ГНС по продажам.

Табачные изделия

В мае 2025 года украинцы потратили на табачные изделия 13,08 млрд грн – больше, чем на алкоголь. В январе на покупку сигарет потрачено 10,38 млрд. грн.

"Стоимость табачных изделий стабильно растет из-за акцизной политики, импортозависимости сырья и перехода на продукцию высшей ценовой категории. К тому же активная борьба с теневым рынком постепенно переводит продажи в легальную плоскость", — комментируют в ГНС.

Горючее

В ГНС констатируют, что объемы реализуемого горючего также возрастают. В январе продали 558,3 млн. литров, в мае – 639,9 млн. литров (+14,6% к январю).

Такой прирост объясняется несколькими факторами: стартом полевых работ, активизацией транспорта и логистики, а также увеличением внутреннего туризма.

Кроме того, цены на горючее остаются относительно стабильными, что способствует росту объемов.

"Все больше операций проводится официально через РРО. Это свидетельствует о добродетели субъектов хозяйствования, эффективности контроля со стороны налоговых органов и постепенной легализации розничного рынка", — подчеркнули в ГНС.

За первые пять месяцев 2025 года поступления акцизного налога в государственный бюджет Украины составили 69,7 млрд грн. Это на 11,3 млрд грн больше плановых показателей.