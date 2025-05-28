Торговля табаком: по результатам проверок уже начислено 116 млн грн штрафов

За четыре месяца 2025 Государственная налоговая служба провела более 6,5 тыс. проверок в сфере торговли табачными изделиями. По их результатам насчитали штрафные санкции на 116,2 млн грн, что на 87,7% больше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.

По его словам, также была изъята табачная продукция на более 20 млн грн.

Кравченко также привел пример наиболее показательных кейсов:

в Житомирской области во время проверки магазинов, принадлежащих одному из ФЛП, установили многочисленные факты продажи табачных изделий без использования РРО/ПРРО: предприниматель получил штраф – более 600 тыс. грн;

в Хмельнитчине ДПС совместно с правоохранителями разоблачили незаконно производивших и продававших сигареты лиц: нарушителей ожидает штраф в размере почти 900 тыс. грн.

"Штрафы – это не только о наказании. Наша задача – реализовывать не точечные меры, а системно противодействовать теневому обращению подакцизной продукции", — отметил Кравченко.

Он уточнил, что, прежде всего, речь идет о предупреждении схем уклонения от уплаты налогов и создании равных условий работы для всех участников рынка.

Кравченко обратил внимание на важность партнерства с гражданами в борьбе с теневым рынком табака и призвал всех, кто знает о нарушениях, сообщать ДПС.

Напомним, в период с января по апрель 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 54,4 миллиарда гривен от акцизного налога. Это более чем на 50% больше прошлогодних показателей.