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Цех под прикрытием свинофермы: в Киевской области разоблачили нелегальную табачную "фабрику" (ФОТО, ВИДЕО)

в Киевской области БЭБ ликвидировало подпольный цех
В Киевской области БЭБ ликвидировало подпольный цех

В Киевской области детективы на территории Белоцерковского района Бюро экономической безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили нелегальный цех по изготовлению табачных изделий. Производство функционировало на территории свинофермы рядом с сельсоветом.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Ежедневная мощность производства достигала 50 тыс. рублей. пачек.

По данным следствия, помещение свиной фермы обустроили специальным оборудованием – линиями для производства сигарет и упаковки их в пачки, блоки и пленку.

Мощности полного цикла позволяли производить более 50 тыс. пачек сигарет в день.

"Сигареты без марок акцизного налога продавали под видом продукции известных брендов. Реализовывали товар преимущественно на территории Киевщины, а также отправляли покупателям с помощью известного почтового оператора, отделение которого было в километре от нелегального цеха", — отметили в БЭБ.

Что изъяли во время обысков

Правоохранители провели 5 неотложных обысков на территории Киева и Киевской области. В результате изъяли оборудование, сырье, фильтры, 14 ящиков с табаком и более 100 тыс. пачек сигарет.

Фото 2 — Цех под прикрытием свинофермы: в Киевской области разоблачили нелегальную табачную "фабрику" (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — Цех под прикрытием свинофермы: в Киевской области разоблачили нелегальную табачную "фабрику" (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 4 — Цех под прикрытием свинофермы: в Киевской области разоблачили нелегальную табачную "фабрику" (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 5 — Цех под прикрытием свинофермы: в Киевской области разоблачили нелегальную табачную "фабрику" (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 6 — Цех под прикрытием свинофермы: в Киевской области разоблачили нелегальную табачную "фабрику" (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 7 — Цех под прикрытием свинофермы: в Киевской области разоблачили нелегальную табачную "фабрику" (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 8 — Цех под прикрытием свинофермы: в Киевской области разоблачили нелегальную табачную "фабрику" (ФОТО, ВИДЕО)

В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, транспортировка, подакцизные товары), и устанавливается полный круг лиц причастных к нелегальной деятельности.

В целом с января по март 2025 года детективы БЭБ открыли более 70 уголовных производств по поводу незаконного оборота табачных изделий и изъяли три производственных сигаретных линии.

Недавно БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших нелегальное производство сигарет в Киевской области. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.

Также в Черновицкой области правоохранители обнаружили подпольную фабрику, производившую более 50 тыс. пачек сигарет каждый день.

Автор:
Светлана Манько