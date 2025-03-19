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БЭБ ликвидировало подпольное производство сигарет в Киевской области на 60 млн грн
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) вместе с сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции разоблачили группу лиц, организовавших нелегальное производство сигарет. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
О ходе расследования
Незаконное производство, помещения для хранения сырья и готовой продукции находились в разных местах Киевской области.
Продавали поддельные сигареты по телеграмм-каналу и розничной торговой сети, отправляли товар по почте по всей территории Украины.
Детективы установили места, где осуществлялась незаконная деятельность, и провели обыски.
В результате на складах было изъято более 44 тонн табака, из которого злоумышленники могли бы изготовить около 500 тысяч пачек сигарет, а также около 3,6 миллиона марок акцизного налога неизвестного происхождения.
Кроме того, детективы обнаружили в грузовиках 437,5 тысяч пачек готовой контрафактной продукции известных иностранных производителей. Также изъято 225 рулонов лент для изготовления сигаретных пачек, 70 картонных коробок с упаковками для сигарет, оборудование для подготовки табачной смеси и другие предметы.
Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.
Таким образом, предотвращено попадание в продажу более 900 тыс. пачек контрафактных сигарет.
О подпольных производствах
Напомним, в Черновицкой области правоохранители обнаружили подпольную фабрику, производившую более 50 тыс. пачек сигарет каждый день.
Добавим, что ранее БЭБ прекратило деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Чернигове. Также подпольный цех по производству алкоголя был найден в Василькове Киевской области и Бориспольском районе .