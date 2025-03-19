БЭБ ликвидировало подпольное производство сигарет в Киевской области на 60 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) вместе с сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции разоблачили группу лиц, организовавших нелегальное производство сигарет. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

О ходе расследования

Незаконное производство, помещения для хранения сырья и готовой продукции находились в разных местах Киевской области.

Продавали поддельные сигареты по телеграмм-каналу и розничной торговой сети, отправляли товар по почте по всей территории Украины.

Детективы установили места, где осуществлялась незаконная деятельность, и провели обыски.

В результате на складах было изъято более 44 тонн табака, из которого злоумышленники могли бы изготовить около 500 тысяч пачек сигарет, а также около 3,6 миллиона марок акцизного налога неизвестного происхождения.

Кроме того, детективы обнаружили в грузовиках 437,5 тысяч пачек готовой контрафактной продукции известных иностранных производителей. Также изъято 225 рулонов лент для изготовления сигаретных пачек, 70 картонных коробок с упаковками для сигарет, оборудование для подготовки табачной смеси и другие предметы.

Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.

Таким образом, предотвращено попадание в продажу более 900 тыс. пачек контрафактных сигарет.

О подпольных производствах

Напомним, в Черновицкой области правоохранители обнаружили подпольную фабрику, производившую более 50 тыс. пачек сигарет каждый день.

Добавим, что ранее БЭБ прекратило деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Чернигове. Также подпольный цех по производству алкоголя был найден в Василькове Киевской области и Бориспольском районе .