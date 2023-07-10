Под Киевом нашли подпольный цех по производству алкоголя: вывезли 12 тонн фальсификата (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киевской области и областное управление департамента стратегических расследований Нацполиции пресекли деятельность в Василькове подпольного производства алкогольной продукции.

Как сообщается в сообщениях ведомств, установлено, что группа лиц закупила сырье и настроила оборудование для полного цикла производства контрафактных алкогольных напитков и других спиртосодержащих продуктов.

Опасный для жизни и здоровья фальсификат производился в частном доме одного из участников группы. Алкоголь разливали в тетрапаки и пластиковую тару под видом известных брендов, после чего продавали крупными партиями доверенным клиентам.

Сотрудники БЭБ изъяли 11 835 литров спирта и готовой к сбыту продукции, а также поддельные марки акцизного налога. Изъято оборудование для изготовления и упаковки, тару для фасовки, добавки, ароматизаторы, полиграфическую продукцию и автомобиль.

Кроме того, в ходе обысков было обнаружено и изъято 6,4 тысячи сигарет без марок акцизного налога. Приблизительная сумма изъятой контрафактной продукции и имущества составляет 2,5 миллиона гривен.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура Фото: Киевская областная прокуратура

Расследование ведется по части 2 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, использование при продаже товаров поддельных марок акцизного налога) и части 3 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров). Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что в июне БЭБ сообщало о разоблачении подпольного производства алкоголя в Бориспольском районе Киевской области. Подобный цех нашли ранее и в Черниговской области. Кроме того, недавно в Полтаве поймали налоговика, который "крышевал" нелегальное промышленное производство водки.