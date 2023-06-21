В Полтаве поймали налоговика, "крышевавшего" нелегальное производство водки и настоек (ФОТО)

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщило о подозрении бывшему уже налоговику, способствовавшему нелегальной деятельности ликероводочного завода в Полтаве.

Как говорится в сообщениях ведомств, мужчине инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой тяжкие последствия для государственных интересов (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса).

По данным следствия, действующий начальник одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области "прикрывал" преступную деятельность местного предприятия, производившего водку и различные алкогольные настойки без соответствующей лицензии и с поддельными акцизными марками.

В дальнейшем контрафактный товар сбывался по всей территории Украины оптовыми партиями за наличные средств. В налоговой отчетности предприятие это не отражало.

По данным правоохранителей, фигурант согласовывал с руководством предприятия даты и время проведения налоговых проверок, которые в итоге становились лишь формальностью. К тому же сам налоговик брал для себя фальсифицированный алкоголь и продавал его своим знакомым.

Отмечается, что за одну смену завод производил от 30 до 60 тысяч бутылок продукции. Только от одного склада, на котором хранилось более 74 тысяч бутылок с алкоголем, бюджет не получил около 2,5 миллиона гривен акцизного налога: эта сумма и указана как сумма ущерба государству из-за незаконных действий подозреваемого.

В ходе обысков работники ГБР изъяли на производстве и складах предприятия более 400 тысяч бутылок с поддельными марками акцизного налога и сотни тысяч поддельных акцизных марок.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

После начала расследования в апреле фигуранта уволили из налоговой службы. Следователь по согласованию с прокурором обратился к следственному судье Ленинского районного суда Харькова с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР обещают, что сообщение фигуранту о подозрении будет дополнено и другими обстоятельствами преступления. Устанавливаются и другие соучастники правонарушения из числа сотрудников налоговой и завода.

Напомним также, что ранее Бюро экономической безопасности разоблачило на Полтавщине подпольный цех, где шили одежду, которую выдавали за одежду известных мировых брендов, в частности Balenciaga.