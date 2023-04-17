В Полтавской области нашли цех, где шили поддельную "фирменную" одежду Balenciaga (ФОТО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области выявили подпольный цех, где шили одежду, выдаваемую за одежду известных мировых брендов, говорится в сообщении ведомства.

Как установило следствие, незаконно изготовленная продукция продавалась через социальные сети, в основном Instagram, с использованием курьерских служб доставок. Товар реализовывали за наличные.

Детективы провели обыск в помещении цеха, по результатам которого изъяли 25 швейных машинок, шесть станков для профессиональной пошивки, разнообразную одежду с использованием знаков торговых марок фирменного наименования.

Также изъяли более 1000 сумок и ремней, фурнитуру, компьютерную технику. Согласно опубликованному БЭБ фото, среди найденного была, в частности, одежда с логотипами дома моды Balenciaga.

Расследование ведется по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование торговых марок, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере). Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Напомним также, что в последнее время БЭБ сообщала о расследованиях по этой статье, в частности, производства контрафактной парфюмерии в Одесской области и стирального порошка, имитирующего порошок Ariel, во Львовской области.