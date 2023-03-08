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БЕБ викрило на заході України ще одних виробників фальсифікованого прального порошку (ФОТО)
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру в незаконному використанні товарних знаків відомого американського бренду.
Як ідеться у повідомленнях БЕБ та Львівської обласної прокуратури, група з трьох мешканців Чернівецької області виготовляла фальсифіковані товари побутової хімії на території Чернівецької та Львівської областей.
Слідством встановлено, що впродовж 2021-2022 років вони з метою власного збагачення збували готову продукцію по всій території України за цінами нижче середньоринкових - як гуртом, так і в роздріб.
В результаті такої діяльності закордонній компанії було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі понад 200 тисяч гривень. Під час обшуків вилучено підроблену продукцію, етикетки, принтер для їх виготовлення, тару, спеціально заготовлено сировину та інші речові докази.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Фігурантів підозрюють за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання товарного знака організованою групою). Судом наразі вирішується питання щодо застосування до учасників групи запобіжних заходів у вигляді застави.
Правоохоронці не називають торгову марку, під якою виготовляли фальсифікат ділки, однак на опублікованих ними фото видно логотип торгової марки прального порошку Ariel, що належить американській компанії Procter & Gamble.
Нагадаємо, що нещодавно БЕБ передало до суду справу проти подружжя з Закарпаття, яке самостійно виготовляло товари побутової хімії: їм теж інкримінують незаконное використання відомих товарних знаків.