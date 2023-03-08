БЕБ викрило на заході України ще одних виробників фальсифікованого прального порошку (ФОТО)

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру в незаконному використанні товарних знаків відомого американського бренду.

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Як ідеться у повідомленнях БЕБ та Львівської обласної прокуратури, група з трьох мешканців Чернівецької області виготовляла фальсифіковані товари побутової хімії на території Чернівецької та Львівської областей.

Слідством встановлено, що впродовж 2021-2022 років вони з метою власного збагачення збували готову продукцію по всій території України за цінами нижче середньоринкових - як гуртом, так і в роздріб.

В результаті такої діяльності закордонній компанії було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі понад 200 тисяч гривень. Під час обшуків вилучено підроблену продукцію, етикетки, принтер для їх виготовлення, тару, спеціально заготовлено сировину та інші речові докази.

Фігурантів підозрюють за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання товарного знака організованою групою). Судом наразі вирішується питання щодо застосування до учасників групи запобіжних заходів у вигляді застави.

Правоохоронці не називають торгову марку, під якою виготовляли фальсифікат ділки, однак на опублікованих ними фото видно логотип торгової марки прального порошку Ariel, що належить американській компанії Procter & Gamble.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: Львівська обласна прокуратура Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, що нещодавно БЕБ передало до суду справу проти подружжя з Закарпаття, яке самостійно виготовляло товари побутової хімії: їм теж інкримінують незаконное використання відомих товарних знаків.