БЭБ разоблачило на западе Украины еще одних производителей фальсифицированного стирального порошка (ФОТО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили трем участникам организованной группы о подозрении в незаконном использовании товарных знаков известного американского бренда.

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Как говорится в сообщениях БЭБ и Львовской областной прокуратуры, группа из трех жителей Черновицкой области производила фальсифицированные товары бытовой химии на территории Черновицкой и Львовской областей.

Следствием установлено, что на протяжении 2021-2022 годов они с целью собственного обогащения сбывали готовую продукцию по всей территории Украины по ценам ниже среднерыночных – как оптом, так и в розницу.

В результате такой деятельности зарубежной компании был причинен материальный ущерб в размере более 200 тысяч гривен. В ходе обысков изъята поддельная продукция, этикетки, принтер для их изготовления, тара, специально заготовленное сырье и другие вещественные доказательства.

Фигуранты подозреваются по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование товарного знака организованной группой). Судом решается вопрос о применении к участникам группы мер пресечения в виде залога.

Правоохранители не называют торговую марку, под которой производили фальсификат дельцы, однако на опубликованных ими фото виден логотип торговой марки стирального порошка Ariel, принадлежащей американской компании Procter & Gamble.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, что недавно БЭБ передало в суд дело против супругов с Закарпатья, самостоятельно производивших товары бытовой химии: им также инкриминируют незаконное использование известных товарных знаков.