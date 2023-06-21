В Полтаві піймали податківця, що "кришував" нелегальне промислове виробництво горілки (ФОТО)

Територіальне управдіння Державного бюро розслідувань у Полтаві за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомило про підозру колишньому вже податківцю, що сприяв нелегальній діяльності лікеро-горілчаного заводу в Полтаві.

Як ідеться у повідомленнях відомств, чоловіку інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу).

За даними слідства, діючий начальник одного з відділів Головного управління Державної податкової служби в Полтавській області "прикривав" злочинну діяльність місцевого підприємства, що виготовляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками.

У подальшому контрафактний товар збувався по всій території України гуртовими партіями за готівку. У податковій звітності підприємство це не відображало.

За даними правоохоронців, фігурант узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок, які в результаті були лише формальністю. До того ж сам податківець брав для себе фальсифікований алкоголь для та продавав його своїм знайомим.

Зазначається, що за одну зміну завод виготовляв від 30 до 60 тисяч пляшок продукції. Лише від одного складу, на якому зберігалося понад 74 тисячі пляшок з алкоголем, бюджет недотримував близько 2,5 мільйона гривень акцизного податку: ця сума і вказана як сума збитків держави через незаконні дії підозрюваного.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили на виробництві та складах підприємства понад 400 тисяч пляшок з підробними марками акцизного податку та сотні тисяч підроблених акцизних марок.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Після початку розслідування у квітні фігуранта звільнили з податкової служби. Наразі слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду Харкова з клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР обіцяють, що повідомлення фігуранту про підозру буде доповнене й іншими обставинами злочину. Встановлюються інші співучасники правопорушення з-поміж працівників податкової та заводу.

Нагадаємо також, що раніше Бюро економічної безпеки викрило на Полтавщині підпільний цех, де шили одяг, який видавали за одяг відомих світових брендів, зокрема Balenciaga.