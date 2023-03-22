Полиция и СБУ разоблачили на Буковине семейный бизнес по разливу контрафактного "элитного" алкоголя и кофе (ФОТО)

Главное управление полиции в Черновицкой области при оперативном сопровождении облуправления Службы безопасности Украины пресекло деятельность подпольных цехов по производству и фасовке контрафактных алкогольных напитков с использованием поддельных марок акцизного налога Украины

Как сообщают в областной прокуратуре и полиции, 50-летний житель Черновицкого района, заручившись поддержкой двух сыновей 22 и 28 лет, наладил на территории региона незаконную линию производства фальсифицированных подакцизных товаров, а также кофе.

Контрафактные алкогольные напитки под видом известных украинских и мировых торговых марок мужчины производили и расфасовывали в специальном оборудованном цехе в гаражном помещении.

Кроме "элитного" алкоголя, используя специальное оборудование, они производили и расфасовывали кофе известных торговых марок. Фальсифицированную продукцию фигуранты реализовали через торговые объекты и местные рынки.

По результатам обысков в арендованных гаражах, помещениях и транспортных средствах, на которых развозились поддельные товары, правоохранители обнаружили и изъяли почти 7 тысяч бутылок с готовыми алкогольными напитками.

Также найдены бочки с 800 литрами спиртосодержащей смеси, 215 кг кофе, станки для упаковки и ламинирования товаров, этикетки, пробки, пустые емкости для алкогольных напитков, черновые записи, указывающие на ведение буковинцами противоправной деятельности, и деньги в сумме 26 тысяч долларов и 9660 евро.

Фото: Черновицкая областная прокуратура Фото: Черновицкая областная прокуратура Фото: Черновицкая областная прокуратура Фото: Черновицкая областная прокуратура Фото: Черновицкая областная прокуратура Фото: Черновицкая областная прокуратура Фото: Черновицкая областная прокуратура Фото: ГУНП в Черновицкой области Фото: ГУНП в Черновицкой области

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1 миллиона гривен. Дело расследуется по части 1 статьи 199 (изготовление, хранение поддельных марок акцизного налога) и части 2 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса.

Изъятую продукцию правоохранители направили для проведения соответствующих экспертиз в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Напомним также, что недавно Бюро экономической безопасности разоблачило семейный бизнес по торговле фальсифицированным "итальянским" кофе в Закарпатской области.