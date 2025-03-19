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БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн

цигарки, виробництво, БЕБ.
На складах було вилучено понад 44 тонни тютюну. / БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) разом зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили групу осіб, що організували нелегальне виробництво сигарет. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 60 млн грн. 

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Про це інформує пресслужба БЕБ.

Про хід розслідування

Незаконне виробництво, приміщення для зберігання сировини та готової продукції знаходилися в різних місцях на Київщині.

Продавали підроблені сигарети через телеграм-канал та роздрібну торгівельну мережу, відправляли товар поштою по всій території України.

Детективи встановили місця, де здійснювалася незаконна діяльність, та провели обшуки.

У результаті на складах було вилучено понад 44 тонни тютюну, з якого зловмисники могли б виготовити майже 500 тисяч пачок сигарет, а також близько 3,6 мільйона марок акцизного податку невідомого походження.

Окрім того, детективи виявили у вантажівках 437 500 пачок готової контрафактної продукції відомих іноземних виробників. Також було вилучено 225 рулонів стрічок для виготовлення сигаретних пачок, 70 картонних коробок з упаковками для сигарет, обладнання для підготовки тютюнової суміші та інші предмети.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 60 млн грн.

Таким чином упереджено потрапляння в продаж понад 900 тис. пачок контрафактних сигарет.

Фото 2 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн
Фото 3 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн
Фото 4 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн
Фото 5 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн
Фото 6 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн
Фото 7 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн
Фото 8 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн
Фото 9 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн
Фото 10 — БЕБ ліквідувало підпільне виробництво сигарет на Київщині на 60 млн грн

Про оборудки

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці виявили підпільну фабрику, що виготовляла більше 50 тис. пачок сигарет щодня. 

Додамо, що у раніше БЕБ припинило діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції в Чернігові. Також підпільний цех з виробництва алкоголю знайшли у Василькові Київської області та  -у Бориспільському районі.

Автор:
Ольга Опенько