В Чернігові "накрили" підпільний горілчаний завод (ФОТО, ВІДЕО)

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно за оперативного супроводу прикордонників окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції в Чернігові.

Як повідомляють БЕБ, ДПСУ та Київська обласна прокуратура, слідство встановило групу осіб, яка налагодила масове виробництво контрафактної продукції на території одного із виробничих комплексів.

Для незаконної діяльності фігуранти справи закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Контрафактні горілчані вироби вони розливали в скляну тару під виглядом українських брендів, при цьому використовували підроблені марки акцизного податку. Продавали ж небезпечний для життя фальсифікат оптовими партіями довіреним клієнтам по всій території України.

Правоохоронці провели обшуки на заводі, де безпосередньо здійснювалось виробництво та фасування продукції. Також проведено низку обшуків складських приміщень та вантажних автомобілів на території Київської області.

Вилучено майже 38 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю та обладнання орієнтовною вартістю понад 9 мільйонів гривень. За підрахунками аналітиків, ймовірна сума збитків від несплати акцизного податку становить майже 2 мільйона гривень.

Наразі розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб. Ведеться воно за частиною 1 статті 199 (виготовлння, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку), частинами 1 та 3 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

Нагадаємо також, що на початку травня БЕБ повідомляло про виявлення в Чернігівській області виробництва контрафактного алкоголю під виглядом відомих брендів. Тоді вилучили продукцію та обладнання майже на 5 мільйонів гривень.