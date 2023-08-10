В Чернигове "накрыли" подпольный водочный завод (ФОТО, ВИДЕО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области совместно с оперативным сопровождением пограничников отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Чернигове.

Как сообщают БЭБ, ГПСУ и Киевская областная прокуратура, следствие установило группу лиц, наладивших массовое производство контрафактной продукции на территории одного из производственных комплексов.

Для незаконной деятельности фигуранты дела закупили необходимое оборудование, сырье и материалы. Контрафактные водочные изделия разливали в стеклянную тару под видом украинских брендов, при этом использовали поддельные марки акцизного налога. Продавали же опасный для жизни фальсификат оптовыми партиями доверенным клиентам по всей территории Украины.

Правоохранители провели обыски на заводе, где непосредственно производилось производство и фасовка продукции. Также проведен ряд обысков складских помещений и грузовых автомобилей на территории Киевской области.

Изъято около 38 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и оборудования ориентировочной стоимостью более 9 миллионов гривен. По подсчетам аналитиков, вероятная сумма ущерба от неуплаты акцизного налога составляет почти 2 миллиона гривен.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц. Ведется оно по части 1 статьи 199 (изготовление, приобретение, перевозка с целью использования при продаже товаров, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога), частями 1 и 3 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Напомним также, что в начале мая БЭБ сообщало об обнаружении в Черниговской области производства контрафактного алкоголя под видом известных брендов. Тогда была изъята продукция и оборудования почти на 5 миллионов гривен.