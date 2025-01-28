Понад 50 тис. сигарет на добу: у Чернівецькій області викрито підпільне виробництво

У Чернівецькій області правоохоронці виявили підпільну фабрику, що виготовляла більше 50 тис. пачок сигарет щодня.

Це стало можливим завдяки спільному розслідуванню Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує пресслужба БЕБ.

Про хід розслідування

Встановлено, що до незаконного виготовлення підакцизних товарів були залучені як громадяни України, так і іноземці.

Підпільна фабрика діяла на території Чернівецької області, де фігуранти облаштували нежитлове приміщення та встановили промислову лінію для виробництва сигарет.

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Виготовлення контрафактних сигарет здійснювалося в умовах прихованості. Для маскування великого споживання електроенергії та забезпечення безперебійної роботи промислової лінії організатори встановили дизельну підстанцію.

Виробництво було забезпечене всіма необхідними матеріалами:

сировиною,

поліграфією,

фільтрами та іншими компонентами.

Промислові потужності дозволяли виготовляти понад 50 тисяч пачок сигарет щодня.

Готову продукцію продавали в Україні, видаючи її за продукцію місцевих та європейських виробників.

Що вилучили:

Правоохоронці вилучили на підпільному виробництві лінію для виготовлення сигарет, фальсифіковану продукцію, підроблені акцизні марки, сировину та матеріали для пакування.

Орієнтовна вартість вилученого – понад 15 млн грн.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.