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Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство
В Черновицкой области правоохранители обнаружили подпольную фабрику, производившую более 50 тыс. пачек сигарет каждый день.
Это стало возможным благодаря совместному расследованию Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Департамента стратегических расследований Национальной полиции, сообщает пресс-служба БЭБ.
О ходе расследования
Установлено, что к незаконному производству подакцизных товаров были привлечены как граждане Украины, так и иностранцы.
Подпольная фабрика действовала на территории Черновицкой области, где фигуранты обустроили нежилое помещение и установили промышленную линию по производству сигарет.
Изготовление контрафактных сигарет производилось в условиях скрытности. Для маскировки огромного потребления электроэнергии и обеспечения бесперебойной работы промышленной полосы организаторы установили дизельную подстанцию.
Производство было снабжено всеми необходимыми материалами:
- сырьем,
- полиграфией,
- фильтрами и прочими компонентами.
Промышленные мощности позволяли производить более 50 тысяч пачек сигарет в день.
Готовую продукцию продавали в Украине, выдавая ее за продукцию местных и европейских производителей.
Что изъяли:
Правоохранители изъяли на подпольном производстве линию для изготовления сигарет, фальсифицированную продукцию, поддельные акцизные марки, сырье и упаковочные материалы.
Ориентировочная стоимость изъятого – более 15 млн грн.
Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
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