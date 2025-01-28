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Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство

Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство
Изъята производственная линия и имущество стоимостью более 15 млн грн. Фото: ВЕБ

В Черновицкой области правоохранители обнаружили подпольную фабрику, производившую более 50 тыс. пачек сигарет каждый день.

Это стало возможным благодаря совместному расследованию Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Департамента стратегических расследований Национальной полиции, сообщает пресс-служба БЭБ.

О ходе расследования

Установлено, что к незаконному производству подакцизных товаров были привлечены как граждане Украины, так и иностранцы.

Подпольная фабрика действовала на территории Черновицкой области, где фигуранты обустроили нежилое помещение и установили промышленную линию по производству сигарет.

Изготовление контрафактных сигарет производилось в условиях скрытности. Для маскировки огромного потребления электроэнергии и обеспечения бесперебойной работы промышленной полосы организаторы установили дизельную подстанцию.

Производство было снабжено всеми необходимыми материалами:

  • сырьем,
  • полиграфией,
  • фильтрами и прочими компонентами.

Промышленные мощности позволяли производить более 50 тысяч пачек сигарет в день.

Готовую продукцию продавали в Украине, выдавая ее за продукцию местных и европейских производителей.

Что изъяли:

Правоохранители изъяли на подпольном производстве линию для изготовления сигарет, фальсифицированную продукцию, поддельные акцизные марки, сырье и упаковочные материалы.

Ориентировочная стоимость изъятого – более 15 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Фото 2 — Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство
Фото 3 — Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство
Фото 4 — Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство
Фото 5 — Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство
Фото 6 — Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство
Фото 7 — Более 50 тыс. сигарет в сутки: в Черновицкой области разоблачено подпольное производство

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.

Автор:
Ольга Опенько