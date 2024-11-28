Разоблачена схема хищения более $10 млн на закупке военной формы для ВСУ

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачена схема хищения более $10 миллионов на закупке военной формы для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Кого подозревают

По данным следствия, в 2022 году была организована мошенническая схема, в которой приняли участие бывший советник экс-заместителя министра обороны, народный депутат Украины II-IV созывов, и его сын. В аферу они привлекли иностранца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности во Франции, Испании и ряде других стран.

Иностранец, действуя от имени подконтрольной ему компании, заключил соглашение с турецким текстильным холдингом на производство более 1 млн комплектов военной формы стоимостью 25,6 млн долл., используя связи с украинскими чиновниками и политиками.

В 2022 году компания заключила с Министерством обороны Украины контракты на сумму более 35 млн долл. по завышенным ценам. Разницу в 10 млн долл. участники схемы планировали распределить между собой.

После получения аванса в размере 10 млн долл. турецкая сторона выполнила заказ и доставила военную форму в Украину. Однако иностранец прекратил выходить на связь и не оплатил оставшиеся суммы. Средства, полученные от Министерства обороны, участники мошеннической схемы использовали для собственных нужд.

По месту жительства фигурантов проведено 38 обысков, изъяты документы, техника и другие доказательства их противоправной деятельности.

В настоящее время бывшему советнику экс-заместителя Министра обороны, народному депутату Украины II-IV созывов и его сыну сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей