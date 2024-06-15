Кибератаки РФ против Украины будут рассматривать как потенциальные военные преступления

Прокуроры Международного уголовного суда рассматривают российские кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как потенциальные военные преступления.

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Об этом пишет Reuters.

Как сообщает издание, следствие изучает атаки на украинскую инфраструктуру, которые ставили под угрозу жизнь людей, прерывая электро- и водоснабжение, связь с аварийными службами и мобильные сервисы, предупреждающие о воздушной тревоге.

В частности, по данным агентства, сейчас расследуют по меньшей мере четыре больших атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Отмечается, что кибератаки, рассматриваемые Международным уголовным судом, могут охватить период вплоть до 2015 года.

В то же время, в МКС отказалась от официальных комментариев изданию, однако ранее заявляли, что имеют юрисдикцию расследовать киберпреступления.

СБУ идентифицировала атакующих "Киевстар" российских хакеров: материалы передают в Гаагу

Напомним, киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины собирают доказательную базу на хакеров Главного разведывательного управления генерального штаба РФ, совершивших атаку на оператора мобильной связи "Киевстар".

После проведения всех экспертиз и объявления подозрений материалы этого расследования будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге, сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Он подчеркнул, что кибератаки по гражданской инфраструктуре должны быть признаны военными преступлениями.

"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МКС. Военных преступников должны судить на международном уровне!" – заметил Витюк.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" из-за скомпрометированная учетная запись одного из сотрудников. При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря, мобильный интернет по всей стране заработал 15 числа, а о полном восстановлении всех услуг президент компании сообщил 20 декабря.