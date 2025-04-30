Доля "тени" на рынке табака и алкоголя снова растет — Гетманцев

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев заявил о тревожных признаках роста тенизации отдельных рынков, в частности алкоголя, табака и электроники.

В интервью "Главкому" он подчеркнул, что хотя о системном откате пока речь не идет, симптомы беспокойства уже есть.

По его словам, доля теневого рынка табака выросла с 12,6% в конце 2024 года до 14,1% в 2025 году. Еще более показательна ситуация с рынком алкоголя: в феврале объемы производства спирта выросли на 46%, но при этом поступления акцизного налога с продукции, произведенной в Украине, уменьшились на 0,5%.

Еще одним тревожным показателем стало резкое падение уровня декларирования НДС производителями ликероводочных изделий – с 6,3% до 4,5% Гетманцев подчеркнул, что это существенное снижение, свидетельствующее о необходимости срочного усиления контроля за отраслью.

В марте 2025 года выручка от продажи ликероводочной продукции увеличилась на 8% по сравнению с январем и на 18% — по сравнению с февралем. Это свидетельствует о противоречивых трендах. В отличие от 2024 года, когда все показатели росли синхронно, в 2025-м ситуация уже не однозначна.

Несмотря на положительные сигналы, например увеличение выручки от продажи алкоголя в марте, Гетманцев подчеркнул, что тренды уже не однозначно положительны, как в 2024 году, а потому требуют усиленного внимания.

Говоря об объемах производства спирта с 2021 по 2024 год, Гетманцев напомнил, что оно выросло втрое. По его мнению, это не может быть оправдано ростом потребления – особенно на фоне сокращения населения и увеличения оккупированных территорий. Это также свидетельствует о расширении теневого производства или злоупотреблениях со стороны отдельных игроков рынка.

Еще одним направлением, где государство фиксирует значительную тенизацию, является торговля электроникой. По словам Гетманцева, ряд сетей откровенно признают, что работают "в тени", прикрываясь необходимостью получить от государства дорожную карту легализации. В частности, он привел пример компаний, представители которых публично заявляли, что работают из-за схем с раздроблением на ФЛПов. При этом они высказывали претензии к Налоговому кодексу, мол, его требования недостаточно для прозрачного выхода из теневой модели.

Политик отметил, что для детенизации алкоголя понадобилось около двух лет, а на очищение рынка табака – весь 2024 год. И теперь критически важно не допустить обратный процесс. Также он раскритиковал Бюро экономической безопасности за слабую результативность в борьбе с контрабандными сетями, в частности, отсутствие реальных подозрений или приговоров после проведенных обысков.

Напомним, ранее Гетманцев сообщал, что в 2024 году благодаря детенизации в общий фонд государственного бюджета поступило 1,04 трлн. грн. (сальдо), что на 422,3 млрд. грн. больше, или на 68,7% превышает показатель мирного 2021 года.