Частка "тіні" на ринку тютюну та алкоголю знову зростає – Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про тривожні ознаки зростання тінізації окремих ринків, зокрема алкоголю, тютюну та електроніки.

В інтерв’ю "Главкому" він наголосив, що хоча про системний відкат поки не йдеться, симптоми занепокоєння вже є.

За його словами, частка тіньового ринку тютюну зросла з 12,6% наприкінці 2024 року до 14,1% у 2025-му. Ще більш показовою стала ситуація з ринком алкоголю: у лютому обсяги виробництва спирту зросли на 46%, але при цьому надходження акцизного податку з продукції, виготовленої в Україні, зменшилися на 0,5%.

Ще одним тривожним показником стало різке падіння рівня декларування ПДВ виробниками лікеро-горілчаних виробів – з 6,3% до 4,5%. Гетманцев наголосив, що це дуже суттєве зниження, яке свідчить про необхідність термінового посилення контролю за галуззю.

Водночас у березні 2025 року виторг від продажу лікеро-горілчаної продукції збільшився на 8% у порівнянні з січнем і на 18% – у порівнянні з лютим. Це свідчить про суперечливі тренди. На відміну від 2024 року, коли всі показники зростали синхронно, у 2025-му ситуація вже не є однозначною.

Попри позитивні сигнали, як-от збільшення виручки від продажу алкоголю в березні, Гетманцев підкреслив, що тренди вже не однозначно позитивні, як у 2024 році, а тому вимагають посиленої уваги.

Говорячи про обсяги виробництва спирту з 2021 по 2024 рік, Гетманцев нагадав, що воно зросло втричі. На його думку, це не може бути виправдане зростанням споживання – особливо на тлі скорочення населення і збільшення окупованих територій. Це також свідчить про розширення тіньового виробництва або зловживання з боку окремих гравців ринку.

Ще одним напрямом, де держава фіксує значну тінізацію, є торгівля електронікою. За словами Гетманцева, низка мереж відверто визнають, що працюють "у тіні", прикриваючись необхідністю отримати від держави дорожню карту легалізації. Зокрема, він навів приклад компаній, представники яких публічно заявляли, що працюють через схеми з роздробленням на ФОПів. При цьому вони висловлювали претензії до Податкового кодексу, мовляв, його вимог недостатньо для прозорого виходу з тіньової моделі.

Політик зауважив, що для детінізації алкоголю знадобилося близько двох років, а на очищення ринку тютюну — весь 2024 рік. І тепер критично важливо не допустити зворотного процесу. Також він розкритикував Бюро економічної безпеки за слабку результативність у боротьбі з контрабандними мережами, зокрема відсутність реальних підозр чи вироків після проведених обшуків.

Нагадаємо, раніше Гетманцев повідомляв, що у 2024 році завдяки детінізації до загального фонду державного бюджету надійшло 1,04 трлн грн (сальдо), що на 422,3 млрд грн більше, або на 68,7% перевищує показник мирного 2021 року.