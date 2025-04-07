Надходження до бюджету від грального бізнесу зросли у 143 рази

У січні-березні 2025 року до бюджету надійшло 5,4 млрд грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та у 143 рази перевищує довоєнні показники.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, фіскалізація та вихід з тіні галузі дало позитивний ефект в сплаті податків.

Податкові надходження від грального бізнесу за перші місяці 2025 року у 143 рази перевищують рівень січня-березня 2021 року (37,7 млн грн).

Як повідомив Гетманцев, сума виторгів із застосуванням РРО/ПРРО у січні-лютому 2025 року склала 8,5 млрд грн, що перевищує у 18,5 раз рівень січня-лютого 2024 року (0,5 млрд грн).

Нардеп підкреслив, що введення обов’язкового застосування РРО/ПРРО гральним бізнесом наприкінці минулого року сприяє детінізації галузі.

Зауважимо, українці в середньому за січень -листопад 2024 року кожен місяць витрачали 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній. У грудні цей показник сягнув рекордних 19 млрд грн.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів. А 4 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.