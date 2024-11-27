Ліквідація КРАІЛ та заборона реклами азартних ігор: як посилять контроль на гральному ринку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт № 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей.

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Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, законопроєкт був суттєво доопрацьований до другого читання, а основні новації передбачають:

1. Ліквідовується Комітет з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Замість нього до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган та визначається міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

2. Впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків.

3. Реклама азартних ігор забороняється, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року. У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

4. Забороняється також:

пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб; • пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

5. Заборона отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

6. Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

7. Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

8. Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки. Дозволяється отримувати ліцензію на проведення державних лотерей іноземним суб’єктам із відповідним досвідом.

9. Уточняються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом.

10. Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором та забороняється використання їх брендів.

11. Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

12. Впроваджуються «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією.

13. Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.

Зауважимо, у першому читанні Верховна Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом ще у квітні 2024 року.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Організатори азартних ігор у січні-вересні 2024 року сплатили до бюджету 13,5 млрд грн податків, що удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.