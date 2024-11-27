Ликвидация КРАИЛ и запрет рекламы азартных игр: как усилят контроль на игорном рынке

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартные игры и лотерей.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, законопроект был существенно доработан до второго чтения, а основные новации предполагают:

1. Ликвидируется Комитет по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вместо него до 1 апреля 2025 образуется новый уполномоченный орган и определяется министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

2. Вводится механизм ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам/мобильным приложениям.

3. Реклама азартных игр запрещается кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года. В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использование тематики, связанной с войной.

4. Запрещается также:

предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;

совершение телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц; • предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.

5. Запрещение получения лицензии лицами, являющимися собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

6. Расчеты при проведении азартных игр производятся исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.

7. Защищается спонсорство, кроме спонсорства в спорте.

8. Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты. Разрешается получать лицензию на проведение государственных лотерей иностранным субъектам с опытом.

9. Уточняются нормы по обязательному использованию РРО игорным бизнесом.

10. Уточняются нормы по невозможности получения лицензии лицами, связанными со страной-агрессором и запрещается использование их брендов.

11. Устанавливаются лимиты на расходы и время игры и обязательные перерывы.

12. Внедряются «контрольные закупки» при проверках с видеофиксацией.

13. Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.

Отметим , что в первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом еще в апреле 2024 года.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Организаторы азартных игр в январе-сентябре 2024 уплатили в бюджет 13,5 млрд грн налогов, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.