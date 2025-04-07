Поступления в бюджет от игорного бизнеса выросли в 143 раза

В январе-марте 2025 года в бюджет поступило 5,4 млрд грн налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года и в 143 раза превышает довоенные показатели.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, фискализация и выход из тени отрасли дали положительный эффект в уплате налогов.

Налоговые поступления от игорного бизнеса за первые месяцы 2025 в 143 раза превышают уровень января-марта 2021 (37,7 млн грн).

Как сообщил Гетманцев, сумма выручки с применением РРО/ПРРО в январе-феврале 2025 года составила 8,5 млрд грн, что превышает в 18,5 раза уровень января-февраля 2024 года (0,5 млрд грн).

Нардеп подчеркнул, что введение обязательного применения РРО/ПРРО игорным бизнесом в конце прошлого года способствует детенизации отрасли.

Заметим, что украинцы в среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц тратили 12,7 млрд грн на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний. В декабре этот показатель достиг рекордных 19 млрд. грн.

Игорный бизнес в Украине

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов. А 4 января его подписал президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.