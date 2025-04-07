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Поступления в бюджет от игорного бизнеса выросли в 143 раза
В январе-марте 2025 года в бюджет поступило 5,4 млрд грн налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года и в 143 раза превышает довоенные показатели.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, фискализация и выход из тени отрасли дали положительный эффект в уплате налогов.
Налоговые поступления от игорного бизнеса за первые месяцы 2025 в 143 раза превышают уровень января-марта 2021 (37,7 млн грн).
Как сообщил Гетманцев, сумма выручки с применением РРО/ПРРО в январе-феврале 2025 года составила 8,5 млрд грн, что превышает в 18,5 раза уровень января-февраля 2024 года (0,5 млрд грн).
Нардеп подчеркнул, что введение обязательного применения РРО/ПРРО игорным бизнесом в конце прошлого года способствует детенизации отрасли.
Заметим, что украинцы в среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц тратили 12,7 млрд грн на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний. В декабре этот показатель достиг рекордных 19 млрд. грн.
Игорный бизнес в Украине
Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов. А 4 января его подписал президент Владимир Зеленский.
Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.
Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.