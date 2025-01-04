Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении регулирования онлайн-казино

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9256д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Основные изменения

В частности, закон предусматривает ликвидацию КРАИЛ. Вместо него до 1 апреля 2025 будет создан новый уполномоченный орган, а также определено Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Также будет внедрен механизм ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам и мобильным приложениям.

Реклама азартных игр запрещается, за исключением случаев: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, а также на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

Запрещается также:

предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;

совершение телефонных звонков и отправка сообщений неопределенному кругу лиц;

предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.

В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использование тематики, связанной с войной.

Запрещено получение лицензии лицами, являющимися собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

Расчеты при проведении азартных игр производятся исключительно в денежной форме через текущие счета в банках Запрещается использование других платежных услуг.

Запрещается спонсорство, кроме спорта. Лотереи подпадают под ограничение игорного бизнеса.

Иностранцы с опытом могут получить лицензию на проведение государственных лотерей.

Уточняются нормы по обязательному использованию РРО игорным бизнесом. Запрещается получение лицензии лицами, связанными со страной-агрессором, и использование их брендов.

Кроме того, устанавливаются лимиты на расходы и время игры, обязательные перерывы.

Внедряются "контрольные закупки" с видеофиксацией во время проверок. Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.

Игорный бизнес в Украине

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов.

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.