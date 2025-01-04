- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении регулирования онлайн-казино
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9256д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Основные изменения
В частности, закон предусматривает ликвидацию КРАИЛ. Вместо него до 1 апреля 2025 будет создан новый уполномоченный орган, а также определено Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.
Также будет внедрен механизм ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам и мобильным приложениям.
Реклама азартных игр запрещается, за исключением случаев: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, а также на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.
Запрещается также:
- предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;
- совершение телефонных звонков и отправка сообщений неопределенному кругу лиц;
- предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.
В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использование тематики, связанной с войной.
Запрещено получение лицензии лицами, являющимися собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.
Расчеты при проведении азартных игр производятся исключительно в денежной форме через текущие счета в банках Запрещается использование других платежных услуг.
Запрещается спонсорство, кроме спорта. Лотереи подпадают под ограничение игорного бизнеса.
Иностранцы с опытом могут получить лицензию на проведение государственных лотерей.
Уточняются нормы по обязательному использованию РРО игорным бизнесом. Запрещается получение лицензии лицами, связанными со страной-агрессором, и использование их брендов.
Кроме того, устанавливаются лимиты на расходы и время игры, обязательные перерывы.
Внедряются "контрольные закупки" с видеофиксацией во время проверок. Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.
Игорный бизнес в Украине
Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов.
Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.
Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.