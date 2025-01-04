Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення регулювання онлайн-казино

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Основні зміни

Зокрема, закон передбачає ліквідацію КРАІЛ. Замість нього до 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган, а також визначено Міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також буде впроваджено механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків.

Реклама азартних ігор забороняється, за винятком випадків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, а також на платформах і пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється також:

пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

здійснення телефонних дзвінків та надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;

пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Заборонено отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг або борг зі сплати ліцензій.

Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

Забороняється спонсорство, окрім спорту. Лотереї підпадають під обмеження грального бізнесу.

Іноземці з досвідом можуть отримати ліцензію на проведення державних лотерей.

Уточнюються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом. Забороняється отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором, та використання їх брендів.

Окрім цього, встановлюються ліміти на витрати та час гри, обов’язкові перерви.

Впроваджуються "контрольні закупки" з відеофіксацією під час перевірок. Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.