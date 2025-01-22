Сколько денег тратят украинцы на азартные игры?

Украинцы в среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц тратили 12,7 млрд грн на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний. В декабре этот показатель достиг 19 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По его словам, игорный бизнес из года в год увеличивает поступление налогов в бюджет.

Динамика налоговых поступлений от игорного бизнеса

Так, за 2024 год было уплачено 16,99 млрд грн налогов против 10,4 млрд грн в 2023-м и 730 млн грн в 2022-м.

Но, как заметил нардеп, плохая новость состоит в том, что в целом уменьшилась налоговая нагрузка.

"Это в процентах к пополнениям (так как легальные пополнения растут, то и динамику по налогам вы видите больше). Но это означает, что схемы по уклонению остаются. Просто более сложные", — подчеркнул Железняк.

Украинцы потратили на азартные игры 160 млрд грн

Также Железняк рассказал, сколько украинцы тратят денег на игорный бизнес.

Так, в среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игровых счетов тратили 12,7 млрд. грн.

"В декабре этот показатель достиг уровня в 19,4 млрд грн в месяц. И это то, что мы только видим легально", — констатировал Железняк.

Он добавил, что очень досадно, что во время войны почти 20 млрд денег украинцы тратят на такой тип развлечений.

Игорный бизнес в Украине

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов. А 4 января подписал его президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.