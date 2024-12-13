Работали в жилых домах: в Одессе "накрыли" подпольные игорные заведения (ФОТО)

Правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших работу сети нелегальных игорных заведений в Одесской области В общей сложности к противоправной деятельности было привлечено около 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, игровые заведения были расположены на первых этажах жилых домов и в коммерческих помещениях в центре Одессы.

Они работали круглосуточно без вывесок или наружной рекламы. Все залы функционировали без создания юридического лица, необходимых лицензий и уплаты налогов.

Сообщается, что фигуранты тщательно скрывали свою деятельность. Так, в помещения с игровыми автоматами могли попасть только проверенные или постоянные клиенты по звонку, а вход контролировали системой видеонаблюдения.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги, мобильные телефоны, черновую документацию и компьютерную технику. В том числе 1690 системных блоков и 1500 мониторов.

Кроме того, обнаружено складское помещение, специально приспособленное для хранения технических устройств и мебели, предназначенной для обустройства новых игровых залов.

Как отмечают в БЭБ, общая стоимость изъятого составляет около 54,7 млн грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Отметим, что легальный игорный бизнес заплатил 1,5 млрд грн налогов в госбюджет в ноябре, что на 36% меньше показателя ноября прошлого года. Но общая динамика за 11 месяцев 2024 остается положительной, а данные по уплате налогов компаниями, предоставляющими услуги по организации азартных игр, демонстрируют значительный рост.

Так, за 11 месяцев текущего года в бюджет было уплачено 16 млрд. гривен, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.