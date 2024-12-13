Працювали у житлових будинках: в Одесі "накрили" підпільні гральні заклади (ФОТО)

Правоохоронці викрили групу осіб, які організували роботу мережі нелегальних гральних закладів в Одеській області. Загалом до протиправної діяльності було залучено близько 30 людей.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, гральні заклади були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях у середмісті Одеси.

Вони працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами. Всі зали функціонували без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків.

Повідомляється, що фігуранти ретельно приховували свою діяльність. Так, до приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку, а вхід контролювали системою відеоспостереження.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Зокрема 1690 системних блоків та 1500 моніторів.

Крім того, виявлено складське приміщення, яке спеціально пристосували для зберігання технічних пристроїв та меблів, що призначалися для облаштування нових ігрових залів.

Як зауважують у БЕБ, загальна вартість вилученого становить майже 54,7 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Зауважимо, легальний гральний бізнес заплатив 1,5 млрд грн податків до держбюджету у листопаді, що на 36% менше показника листопада минулого року. Але загальна динаміка за 11 місяців 2024 року лишається позитивною, а дані щодо сплати податків компаніями, які надають послуги з організації азартних ігор, демонструють значне зростання.

Так, за 11 місяців поточного року до бюджету було сплачено 16 млрд гривень, що у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.