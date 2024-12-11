Гральний бізнес на третину сплатив менше податків у листопаді: причина

Гральний бізнес заплатив 1,5 млрд грн податків до держбюджету у листопаді, що на 36% менше показника листопада минулого року.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, за листопад поточного року спостерігається тенденція до зниження обсягів надходжень до бюджету від грального бізнесу.

"Було сплачено 1,5 млрд гривень, що на 36% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. На цифру вплинуло зменшення обсягів сплати податку на прибуток на 49,7% порівняно з листопадом 2023 року", - підкреслив нардеп.

Він додав, що водночас загальна динаміка за 11 місяців 2024 року лишається позитивною, а дані щодо сплати податків компаніями, які надають послуги з організації азартних ігор, демонструють значне зростання.

Так, за 11 місяців поточного року до бюджету було сплачено 16 млрд гривень, що у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомив Гетманцев, структура надходжень від грального бізнесу була наступною:

податок на прибуток – 62,6% у складі надходжень. Приріст за 11 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року – у два рази: 10 млрд грнпроти 5 млрд грн;

ПДФО – 37% у складі надходжень. Приріст за 11 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року складає 32,7%: 5,9 млрд грн проти 4,5 млрд грн.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

А 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом.