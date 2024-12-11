Игорный бизнес на треть уплатил меньше налогов в ноябре: причина

Игорный бизнес заплатил 1,5 млрд грн налогов в госбюджет в ноябре, что на 36% меньше показателя ноября прошлого года.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, за ноябрь текущего года наблюдается тенденция к снижению объемов поступлений в бюджет от игорного бизнеса.

"Было уплачено 1,5 млрд. гривен, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На цифру повлияло уменьшение объемов уплаты налога на прибыль на 49,7% по сравнению с ноябрем 2023 года", — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что в то же время общая динамика за 11 месяцев 2024 года остается положительной, а данные об уплате налогов компаниями, предоставляющими услуги по организации азартных игр, демонстрируют значительный рост.

Так, за 11 месяцев текущего года в бюджет было уплачено 16 млрд. гривен, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщил Гетманцев, структура поступлений от игорного бизнеса была следующей:

налог на прибыль – 62,6% в составе поступлений. Прирост за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – в два раза: 10 млрд грн против 5 млрд грн;

НДФЛ – 37% в составе поступлений. Прирост за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет 32,7%: 5,9 млрд грн против 4,5 млрд грн.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общее обращение игорного бизнеса выросло почти в 15 раз в год и достигло 207 млрд грн.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

А 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом.