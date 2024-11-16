Почти как помощь от Канады: сколько денег получил бюджет от детенизации экономики

За 10 месяцев 2024 года поступления в государственный бюджет благодаря детенизации экономики в долларовом эквиваленте равнялись 1,67 млрд долларов.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что кроме помощи от западных партнеров необходимо не забывать о внутренних резервах от детенизации и антикоррупционной деятельности.

Он привел для сравнения суммы финансовой помощи от крупнейших доноров по состоянию на 14 ноября 2024:

ЕС – 13,05 млрд;

США – 5,25 млрд;

МВФ – 4,19 млрд;

Япония – 2,13 млрд;

Канада – 1,76 млрд;

Великобритания – 0,52 млрд;

Другие партнеры – 0,33 млрд.

Как констатировал Гетманцев, поступления в госбюджет от детенизации в долларовом эквиваленте в размере 1,67 млрд долл. лишь немного уступают помощи от Канады, занимающей пятое место по объему переданного финансового ресурса Киеву.

По словам нардепа, поступления от детенизации по налогам, администрируемым Государственной налоговой службой, достигают 6,1% от предоставленной международной помощи в этом году.

"Уверен, если бы мы имели лучшие результаты с перевыполнением плана доходов на таможне (план за 10 месяцев недовыполнен на 0,8%, в т.ч. в октябре на 13%), вклад детенизации в финансирование бюджета был бы заметно больше. Поэтому здесь точно есть над чем работать", – констатировал Гетманцев.

В каких отраслях уже есть результат борьбы с "серыми" и "черными" схемами

Ранее Гетманцев рассказывал, что теневая экономика формировалась в Украине 30 лет, соответственно недостаточно года или двух, чтобы ее вывести из тени. Сейчас в тени примерно половина экономики Украины и до 500 млрд грн налогами. Но есть отрасли, например торговля, где этот показатель составляет 60-70%.

По словам Гетманцева, в последнее время на слуху есть около десятка "серых" и "черных" схем по уплате налогов и ведения бизнеса, которые постепенно выжимаются из жизни украинцев.

Вот несколько примеров, где можно увидеть результат:

Ликеро-водочная ветвь. Налоговая эффективность по НДС по ее предприятиям за три года возросла более чем в полтора раза. Есть предприятия, где налоговая нагрузка увеличилась вдвое, у некоторых – с нуля до самого высокого уровня.

Ювелирная промышленность – год к году можно увидеть увеличение этого показателя в 2,2 раза.

Рынок горючего, табачных изделий, игорный бизнес – вынужден начинать работать по честному, по закону.

Рынок электроники – там годами привыкли продавать дорогие бренды через ФЛП, минимизируя налоги, однако ситуация идет на улучшение.

В итоге Гетманцев заявил, что намеренно не называет полные названия упомянутых компаний и других, работающих по подобным схемам, ведь рассчитывает, что они, имея многомиллионные обороты, изменят свое поведение.

"Если нет – у государства достаточно инструментов, чтобы приводить тех, кто не хочет жить по европейским стандартам ведения бизнеса, в сознание, последовательно закрывая те щели, которые еще остаются для того, чтобы крупные компании маскировались под малый бизнес, действуя в ущерб интересам государства ", — подчеркнул глава налогового комитета ВР.