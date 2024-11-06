С начала года детенизация рынка алкоголя принесла дополнительные 3,3 млрд грн налогов

За первые 10 месяцев 2024 поступления от акцизов и налога на добавленную стоимость из сектора ликероводочной продукции существенно выросли, превысив на 43,5% показатели аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Благодаря мерам детенизации рынка бюджет получил дополнительных 3,3 млрд грн.

В частности, уплата акцизного налога от украинских производителей ликероводочной продукции выросла на 1,5 млрд грн или 26,7% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, эффективность по НДС повысилась до 6,74%, что на 30,7% больше, чем в 2021 году.

"Положительная динамика прослеживается и в росте налоговой эффективности по НДС, что составляет 6,74% и на +30,7% больше 2021 года (в 2021 году налоговая эффективность составила 5,16%)", — написал он.

Гетманцев также отметил, что выросли выручки по продаже алкогольной продукции, которые за 2024 год уже достигли 119,4 млрд грн, что почти равно общему показателю за весь 2023 год. Легальное производство спирта, по прогнозам, в этом году достигнет 12 млн дал по сравнению с 7,4 млн дал в 2021 году.

По его словам, дополнительным стимулом для борьбы с теневыми схемами станет законопроект №12038, предусматривающий уплату акцизного налога с учетом максимальной мощности производственных линий спиртовых заводов.

Добавим, что после внедрения мер по детенизации рынка алкогольных напитков платежи в бюджет за семь месяцев 2024 г. выросли почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 г., что составляет дополнительные 1,1 миллиарда гривен.

Значительно выросли также поступления акцизного налога с производимой в Украине ликероводочной продукции. В первые семь месяцев 2024 года в бюджет поступило на полмиллиарда гривен больше, что на 10,8% превышает аналогичный показатель в прошлом году.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №8287 о внедрении электронных акцизных марок для алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет. Согласно ему вместо бумажных марок теперь будут использовать электронную акцизную марку, которая будет представлена в виде QR-кода для контроля за оборотом подакцизных товаров.