Детенизация рынка алкоголя ускорилась: уплата налогов выросла на 20%

После введения мер по детенизации рынка алкогольных напитков платежи в бюджет за семь месяцев 2024 года выросли почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что составляет дополнительные 1,1 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Наблюдается рост налоговой эффективности по НДС. По последним данным декларирования, в 2024 году она достигла 7,12%, что на 1,5% превышает показатель в прошлом году (5,62%). Для сравнения, в 2021 году налоговая эффективность в отрасли составила 5,16%.

Значительно выросли также поступления акцизного налога с производимой в Украине ликероводочной продукции. В первые семь месяцев 2024 года в бюджет поступило на полмиллиарда гривен больше, что на 10,8% превышает аналогичный показатель в прошлом году.

В то же время, объемы производства алкогольных напитков в первой половине 2024 года увеличились на 8,3%, достигнув 13,4 миллиона декалитров по сравнению с 12,3 миллиона декалитров в первой половине 2023 года.

Выручка от использования РРО/ПРРО также выросла на 29,1% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Указанные результаты достигнуты благодаря усилению контроля за производством подакцизных товаров, проведению постоянного анализа работы лицензиатов, хронометражных наблюдений за производственными процессами и контроля рознично-оптового оборота и, как следствие, прекращения действующих схем уклонения от уплаты налогов", — сообщил Гетманцев.

В Украине вводят электронную акцизную марку

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине будет внедрена электронная акцизная марка.

Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не соответствует европейскому законодательству.

С 1 января 2025 года электронная система начнет работать по полной. Поэтому полностью отменят маркировку обычными марками акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет.

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