В Украине выдали первые лицензии на производство крафтового алкоголя для малых предприятий

В Украине выданы первые две лицензии на производство спиртовых дистиллятов и спиртных напитков. Лицензии получили малые предприниматели из Одесской и Киевской областей. Об этом сообщает Минагро.

В ведомстве добавили, что частные предприниматели получили возможность лицензировать производство благодаря законодательным изменениям, принятым Верховной Радой и Кабинетом Министров Украины. В частности, парламент в июне прошлого года упростил условия производства дистиллятов для малых предприятий, а правительство облегчило процедуру лицензирования крафтового алкоголя.

Отмечается, что принятие нормативных актов, крафтовый сегмент спиртных напитков в Украине, отсутствовал или функционировал в тени из-за сложной регуляторной базы. Однако благодаря новому законодательству производители имеют возможность создать свое собственное дело и переработать сельскохозяйственную продукцию в продукцию с добавленной стоимостью, которая будет пользоваться спросом на внутреннем и внешнем рынках.

"Это дает основу для развития напитков с особыми качествами и характеристиками, которые могут быть зарегистрированы как географические указания и стать визитной карточкой нашей страны, будет стимулировать развитие гастротуризма в Украине", — подытожили в Минагро.

Напомним, 29 июня 2023 года Верховная Рада приняла закон, легализующий деятельность малых предпринимателей в сфере производства и продаж крафтовых спиртных напитков и дистиллятов.

Согласно новым правилам, малые производители дистиллятов теперь должны представлять отчет об объемах производимой и реализованной продукции ежеквартально вместо ежемесячно. Кроме того, штраф за неподачу или неправильное представление такой отчетности был уменьшен с 17500 грн до 1020 грн. Стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов также снизилась с 500 000 грн. до 30 000 грн.

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