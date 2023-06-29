В Украине узаконили производство крафтовых спиртных напитков

Верховная Рада на своем заседании 29 июня приняла закон, который поможет легализовать малых предпринимателей, производящих и продающих крафтовые спиртные напитки и дистилляты.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №5762 "О внесении изменений в НКУ и некоторые законы Украины об упрощении условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства".

"Закон преследует цель привести действующее законодательство в сфере производства и обращения спиртных напитков и дистиллятов в соответствие с требованиями законодательства ЕС, а также смягчить регулирование в этой сфере для субъектов малого предпринимательства", - отметил Гетманцев.

Он добавил, что законопроект предусматривает:

Дать четкое определение малых производителей дистиллятов и установить четкие требования к их материально-технической базе;

предоставить право малым производителям дистиллятов представлять отчет об объемах производимой и реализованной продукции ежеквартально (вместо ежемесячно) и уменьшить штраф за непредставление или неправильное представление такой отчетности (с 17 500 до 1 020 грн);

Уменьшить с 500 тысяч до 30 тысяч грн стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов;

Разрешить использование всех спиртных дистиллятов, произведенных из сельскохозяйственной продукции, для производства алкогольных напитков;

Исключить устаревшее положение об обязательной сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков.

"Законопроект должен стимулировать развитие и поможет легализовать малых предпринимателей, производящих и продающих крафтовые спиртные напитки и спиртовые дистилляты. Этот законопроект поможет решить сразу несколько задач, в частности, согласовать вопросы лицензирования производства и продаж спиртных дистиллятов и спиртных напитков, создания дополнительных возможностей для переработки сельскохозяйственной продукции ", – прокомментировал заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

Напомним, Верховная Рада Украины 29 июня во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основные изменения в том, что в Украине введут электронную акцизную марку.

Источник фото: ua.depositphotos.com