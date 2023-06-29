В Україні узаконили виробництво крафтових спиртних напоїв

Верховна Рада на своєму засіданні 29 червня ухвалила закон, який допоможе легалізувати малих підприємців, що виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, депутати прийняли у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5762 "Про внесення змін до ПКУ та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва".

"Закон має на меті привести чинне законодавство в сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва", - зауважив Гетманцев.

Він додав, що законопроєктом передбачається:

Дати чітке визначення малих виробників дистилятів та встановити чіткі вимоги до їх матеріально-технічної бази;

Надати право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшити штраф за неподання або неправильне подання такої звітності (з 17 500 до 1 020 грн);

Зменшити з 500 тисяч грн до 30 тисяч грн вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів;

Дозволити використання усіх спиртних дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв;

Виключити застаріле положення щодо обов'язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв.

"Законопроєкт має стимулювати розвиток та допоможе легалізувати малих підприємців, які виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти. Цей законопроект допоможе вирішити одразу декілька завдань, зокрема узгодити питання ліцензування виробництва та продажу спиртових дистилятів та спиртних напоїв, створення додаткових можливостей для переробки сільськогосподарської продукції", – прокоментував заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Нагадаємо, Верховна Рада України 29 червня у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №8287 "про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Основні зміна в тому, що в Україні запровадять електронну акцизну марку.

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