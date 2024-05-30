Крепкий крафтовый алкоголь после легализации будет стоить от 270 грн - АКДУ

Если удастся наладить полностью легальное производство крепкого крафтового алкоголя, то его розничная цена будет начинаться от 270 грн за бутылку в зависимости от рецептуры напитка. В среднем такая продукция будет стоить около 350 грн, сообщила глава ассоциации крафтовых дистилляторов Украины (АКДУ) Екатерина Камышева для издания Delo.ua.

По ее словам, теневой рынок крафтового спиртового дистиллята в Украине оценивается в 1,5 млн пол-литровых бутылок в год. Если допустить, что розничная цена такой бутылки чаще составляет 270-350 грн, то объем рынка оценивается в диапазоне 0,4-0,5 млрд грн. Соответственно, мимо госбюджета ежегодно проходит 75 млн грн НДС, 39,99 млн грн акциза и 16,2 млн грн налога на прибыль.

Рыночное ценообразование крафтовых напитков в Украине сейчас в большинстве случаев отсутствует. Крафовики производят небольшие партии для реализации среди знакомых, и цену рассчитывают согласно своим потерям и минимальной прибыли, рассказал владелец дистилляторной Faine Zillia Олег Уманский. Лишь когда алкогольный дистиллят окончательно легализуют, ценообразование начнет диктовать потребители.

Для примера он оценивает стоимость 0,5 л своего джина крепостью 47% до 400 грн. Если удастся легализовать производство, то напиток будет стоить от 400 до 450 грн. Цена сопоставима с импортными аналогами, которые стоят 300-500 грн за бутылку.

Другой производитель крафтового алкоголя, "Белая Гуральня", производит около десятка напитков, отмечает его владелец Сергей Бабий. Бутылка самогона 0,7 л у них в розницу стоит 340-360 грн. Ориентиром по цене для компании выступает водка Finlandia, которая продается в магазинах в среднем за 380 грн за 0,7 л.

Причиной более высоких цен по сравнению с продукцией водочных заводов является то, что крафтовик не может конкурировать по цене даже с маленьким водочным заводом, поскольку ограничен в продажах цифрой в 10 тыс. дал/год, отмечает он. Если завод покупает сырье вагонами, а бутылки и этикетки — сотнями тысяч, то крафтовик вынужден покупать все мелкооптовыми партиями, и поэтому имеет гораздо более высокую себестоимость продукции.

“Средний спиртзавод выпускает столько алкоголя в час, как крафтовик в год. Условно, год работы ста крафтовиков эквивалентен четырем дням работы одного водочного завода”, – подчеркивает Сергей Бабий.

О лицензионном и нелегальном крепком крафтовом алкоголе, почему его легализовали еще в 2023 году, но ни один дистиллятор не получил лицензии на производство - читайте в статье "Где украинский виски, джин, палинка? Почему крафтовые производители не могут развиваться".

Источник фото: ua.depositphotos.com