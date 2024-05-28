Где украинский виски, джин, палинка? Почему крафтовые производители не могут развиваться

В Украине постепенно легализуется крафтовый алкоголь. В 2021 году заработало законодательство для малых пивоварен, в апреле 2023 года – для виноделий, а в ноябре того же года – для дистиллярен, производителей крепких напитков. Однако ни один крафтовый дистиллер до сих пор не получил лицензию и не начал производство по новым стандартам.

Почему не работает новый закон для производителей крепкого крафта

До августа 2023 года производить крепкие алкогольные напитки могли только крупные государственные или частные ликероводочные заводы. Для населения и малого бизнеса действовал запрет на изготовление и хранение самогона и спиртового дистиллята, оставшегося в Украине еще со времен СССР. Работу водочных заводов до сих пор регулирует принятый еще в 1995 году закон, регламентировавший условия работы промышленных водочных предприятий. В нем отсутствовали понятия "малая дистилляция", а, например, только лицензия на оптовую торговлю водкой стоила 500 тыс. грн.

Крафтовые производители фруктовых наливок, зерновых дистиллятов, настоек, виски или джина работают на небольших производственных мощностях, поскольку имеют достаточно узкий круг потребителей. Однако, они обязаны регистрироваться, платить налоги и отчитываться перед государством по аналогии с промышленными водочными заводами. Поэтому за время независимости в стране появились только четыре крафтовых дистиллера, легально работающих на законодательной базе 1995 года.

Оборудование по производству крафтового алкоголя на выставке в Киеве в мае 2024 года. Фото: Delo.ua

Несмотря на это, в стране все равно существовали малые производители спиртовых дистиллятов. Сейчас в Украине насчитывается 500-1000 крафтовиков, отмечает глава ассоциации крафтовых дистилляторов Украины (АКДУ) Екатерина Камышева для издания Delo.ua. Такие дистиллеры реализуют продукцию собственного производства среди друзей и знакомых, некоторые торгуют нелегально. Бороться с этим явлением сложно, поэтому возникла необходимость детенизировать рынок, в том числе для адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, где крепкий крафт полностью легализован.

0,4-0,5 млрд грн Годовая емкость теневого рынка крепкого крафтового алкоголя

АКДУ оценивает теневой рынок крафтового спиртового дистиллята в 1,5 млн полулитровых бутылок в год. По данным ассоциации, розничная цена такой бутылки по НДС чаще составляет 270-350 грн, поэтому объем рынка оценивается в диапазоне 0,4-0,5 млрд грн. Соответственно, мимо госбюджета ежегодно проходит 75 млн грн НДС, 39,99 млн грн акциза и 16,2 млн грн налога на прибыль.

Крафтовый крепкий алкоголь легализовали в августе 2023 года, когда вступил в силу закон 3193-IX, установивший условия работы в отрасли. Но в реальности механизм легализации таких производств до сих пор не заработал , поскольку все еще не приняты нормативно-правовые акты для его выполнения, констатируют представители отрасли.

До сих пор не решен вопрос аттестации производства. Поэтому легальный рынок работает по старому законодательству, когда крафтовому производителю столь же сложно получить лицензию, как и огромному спиртзаводу” Сергей Бабий владелец мануфактуры "Белая Гуральня"

Закон упрощает аттестацию для производителей крафтового спиртового дистиллята, необходимую для получения лицензии на производство. Малым производителям нужно только подготовить декларации соответствия материально-технической базы и предоставить документы в Госпродпотребслужбу. Максимальный объем производства для крафтовика – 20 тыс. декалитров в год, максимальный объем реализации – 10 тыс. декалитров в год. Закон значительно снижает стоимость получения разрешительных документов для малых производителей. Теперь: лицензия на производство спиртового дистиллята стоит 780 грн;

лицензия на производство алкогольных напитков - 780 грн;

лицензия на оптовую торговлю алкогольными напитками – 30 тыс. грн в год (вместо 500 тыс. грн), на розничную торговлю – 8 тыс. грн в год на каждый РРО. Он вводит и штрафные санкции: за нарушение законодательства, непредставление или несвоевременное представление отчета — 1020 грн;

за реализацию более 10 тыс. дал дистиллятов за год — 200% стоимости реализованной продукции, но не менее 17 тыс. грн. Какие упрощения должно предоставить новое законодательство малым дистиллерам (Приховати)

Крафтовики обвиняют налоговую в торможении реформы

На сегодняшний день восемь малых производителей уже подали декларации соответствия материально-технической базы и получили от Госпродпотребслужбы статус оператора рынка, рассказывает Екатерина Камышева. С момента вступления закона 3193-ІХ в силу эти предприятия успели полностью подготовиться к началу производства, приобрести и сертифицировать оборудование, но не смогли начать работу из-за отсутствия согласования от Государственной налоговой службы Украины.

Проблема крафтовых дистиллеров касается вопроса регистрации мест хранения спирта. Налоговая в своей работе до сих пор руководствуется своим приказом №251, в который до сих пор не внесены изменения в отношении малых производителей алкоголя, уточняет глава ассоциации.

Это главная болевая точка, потому что без регистрации места хранения ты не можешь получить лицензию и начать производство. Следует зарегистрировать место хранения, а затем подать налоговой соответствующие документы и заявление. Налоговая приезжает его проверить, но у нее не утверждены нормативно правовые акты для малых дистиллеров, поэтому они не регистрируют место хранения” Екатерина Камышева глава АКДУ

Поэтому сейчас производитель напитков из спиртовых дистиллятов может получить лицензию на производство только на общих основаниях, как крупный водочный завод, объясняет Сергей Бабий, предприятие которого входит в четверку легальных крафтовиков. Бизнесмен потратил полгода на оформление документов для начала производства.

Принципиальное отличие малых крафтовых производителей заключается в другой модели использования спирта в качестве сырья . Водочные заводы закупают его на спиртзаводах и содержат в специальных местах хранения, а его дальнейшее использование контролирует налоговая. Модель работы крафтовых дистиллярен построена иным образом — на одном производстве происходит как получение спирта из сельхозсырья, так и создание из него готового продукта.

Закон 3193-IX прямо запрещает малым производителям покупать или импортировать спирт для дальнейшего производства крепких напитков, они должны самостоятельно проводить весь технологический процесс, от переработки сельхозпродукции до разлива напитков в бутылки. Поэтому для малых крафтовиков вообще нет смысла контролировать использование спиртового дистиллята в качестве промежуточного технологического сырья, добавляет глава АКДУ.

По ее словам, ГНСУ в постановлении №251 требует установки счетчиков производимой продукции, камер видеонаблюдения, налогового поста в местах хранения спирта. Все эти элементы контроля, уместные на водочном заводе, невозможно реализовать на малых дистиллярнях, средняя площадь которых составляет 250 кв. м. Для таких малых объемов производства просто не существует соответствующих счетчиков, поэтому налоговой имеет смысл контролировать не объемы спиртового дистиллята, а считать объемы готовой продукции с помощью мерных сосудов.

”От нас требуют создавать промышленное место хранения спирта, тогда как для крафтового производства вполне достаточно комнаты на 5-10 кв. м с мощной дверью, противопожарной защитой, видеонаблюдением и т.д. Нам просто не нужны огромные склады, как на водочных заводах", — говорит Екатерина Камышева.

Есть некоторые проблемы с регистрацией пожарных норм, декларациями по охране труда, строительных, санитарных и экологических выводов. К примеру, есть сложности с оформлением заключения от Минприроды, оформление которого может стоить около 100 тыс. грн. Но подобные проблемы встают перед любым производителем пищевых продуктов, и могут быть со временем решены, в отличие от проблемы с регистрацией налоговых мест хранения спирта, констатирует глава ассоциации.

Она объясняет, что отрасль так и не смогла согласовать с ГНСУ, как именно нужно регистрировать крафтовые дистилярные, как правильно оформить документы, как вести отчетность, и когда ведомство разработает нормативно-правовые акты для полноценного вступления в силу закона 3193-ІХ.

Эта задержка, по ее словам, вредит еще не сложившейся отрасли несколькими способами:

Производители фруктовых дистиллятов могут потерять сезон 2024 года, когда собранный урожай будет невозможно использовать для изготовления алкоголя;

Отсутствие нормативных актов не позволяет экспортировать крафтовый крепкий алкоголь и продавать его в сетях ритейла;

Простой уже построенных производственных помещений и невозможность зайти в отрасль для предпринимателей, которые хотели бы начать собственное дело по этому направлению;

Существующие крафтовики не могут получать господдержку, гранты или кредиты, поскольку их деятельность все еще остается нелегальной.

На момент публикации статьи ГНСУ и Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не ответили на запрос издания Delo.ua о вариантах решения данной проблемы и ориентировочных сроках, когда могут быть внесены необходимые изменения в постановление №251.

"Крафтовик-давид" против "завода-голиафа"

Рыночное ценообразование крафтовых напитков в Украине сейчас в большинстве случаев отсутствует . Крафтовики производят небольшие партии для реализации среди знакомых, и цену рассчитывают согласно своим расходам и минимальной прибыли, рассказал дистиллер Faine Zillia Олег Уманский. Лишь когда алкогольный дистиллят окончательно легализуют, ценообразование начнет диктовать потребители.

Для примера он оценивает стоимость 0,5 л своего джина крепостью 47% до 400 грн (здесь и дальше – с НДС). Если удастся легализовать производство, то напиток будет стоить от 400 до 450 грн. Цена сопоставима с импортными аналогами, которые оцениваются в 300-500 грн за бутылку.

"Белая Гуральня" - одно из четырех легальных крафтовых предприятий, отмечает его владелец Сергей Бабий. Дистиллятор производит около десятка напитков, бутылка самогона 0,7 л в рознице стоит 340-360 грн. Ориентиром по цене для компании выступает водка Finlandia, которая продается в магазинах в среднем за 380 грн за 0,7 л.

Крафтовые алкогольные напитки на выставке в Киеве в мае 2024 года. Фото: Delo.ua

Крафтовик не может конкурировать по цене даже с маленьким водочным заводом, поскольку ограничен в продажах цифрой в 10 тыс. дал/год, отмечает Сергей Бабий. Если завод покупает сырье вагонами, а бутылки и этикетки — сотнями тысяч, то крафтовик вынужден покупать все мелкооптовыми партиями, и поэтому имеет гораздо более высокую себестоимость продукции.

“Средний спиртзавод выпускает столько алкоголя в час, как крафтовик в год. Условно, год работы ста крафтовиков эквивалентен четырем дням работы одного водочного завода”, – подчеркивает Сергей Бабий.

Его крафтовое предприятие выживает в условиях дорогостоящих лицензий и сложной системы контроля качества продукции благодаря большим стартовым инвестициям. "Белая Гуральня" сразу заходила в этот бизнес с определенным капиталом и оценкой рынка, понимая, на каких именно напитках можно зарабатывать.

С другой стороны, малыми крафтовиками часто являются энтузиасты, производящие региональные крепкие напитки в гаражах или частных домах. Они работают самостоятельно или небольшим коллективом, и не имеют средств на строительство дистилляторной, отвечающей требованиям даже упрощенного закона 3193-IX. Такие ремесленники никак не могут конкурировать не только с водочными заводами, но и с крупными крафтовиками, если им удастся получить лицензии и запустить производство.

При этом Сергей Бабий тоже хотел бы перерегистрировать бизнес по обновленному крафтовому законодательству. Даже уменьшение ежегодной стоимости лицензии на продажу крепкого алкоголя с 500 тыс. грн до 30 тыс. грн было бы очень полезным для предприятия, не говоря уже об упрощении отчетности и более понятных правилах работы.

Самые высокие шансы на развитие крафтовых дистиллятов существуют в туристической сфере, рассказывает Олег Уманский. Поскольку такие напитки не могут конкурировать в цене с масс-маркетом, сегмент HoReCa с более высокими наценками является наиболее выгодным для продуктов собственного производства.

Особенно выгодно развитие в синергии с региональными учреждениями, где потребителям будут предлагать крепкие напитки местного производства”. Олег Уманский владелец Faine Zillia

Что касается конкретных крепких напитков, которые после окончательной легализации станут популярными на рынке, у экспертов нет точного прогноза. С одной стороны, есть смысл производить известные в народе виски, джин или палинку, подчеркивает Сергей Бабий. Не все покупатели готовы покупать малоизвестные региональные и экспериментальные напитки собственной рецептуры. Их продвижение через соцсети, выставки и дегустации может стать сложной и длительной задачей для малого производителя. Поэтому есть смысл производить 80-90% продукции известных видов и сортов и только на 10-20% сконцентрироваться на экспериментальных продуктах.

В Украине рынок уже перенасыщен классической белой водкой от массовых и импортных производителей, поэтому начинающему лучше найти свою нишу среди других крепких напитков, добавляет он.

Покупателя могут привлечь и традиционные украинские рецепты, подчеркивает Олег Уманский. Поэтому он производит ратафию. Хотя в ассортименте дистиллера есть и традиционный джин, ратафию у него заказывают более активно.

Но говорить о любом развитии этой отрасли пока рано, пока в Украине нельзя продавать крепкий крафт на экспорт и в украинских сетях ритейла. Это станет возможным после окончательной легализации отрасли, констатирует дистиллер.