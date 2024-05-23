"Укрспирт" находится на грани банкротства, – выводы аудита

Крупнейший производитель спирта и государственный монополист ГП "Укрспирт" с апреля 2023 полностью прекратило производственную деятельность и имеет многомиллионную просроченную задолженность перед государственным бюджетом и другими кредиторами.

Об этом говорится в выводах Госаудитслужбы Украины по результатам финансового аудита деятельности Государственного предприятия "Укрспирт".

Отмечается, что в 2020 году началась демонополизация и реформирование спиртовой отрасли.

По прогнозам, в государственный бюджет от приватизации спиртзаводов должно поступить около 5 миллиардов гривен.

Приватизация мест осуществления деятельности (МПД) и хранение спирта ГП "Укрспирт" должна была быть завершена еще в 2021 году (согласно Программе реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы).

"Вместо этого на 1 апреля 2024 года остаются неприватизированными 8 предприятий, входящих в ГП "Укрспирт", в результате чего ГП "Укрспирт" не получило 95,7 млн грн запланированных поступлений от приватизации", - отмечают в Госаудитслужбе.

Кроме того, предприятие понесло более 70 млн. грн. дополнительных расходов на содержание неработающих предприятий и потеряло активов на 5,2 млн. гривен.

"Это послужило причиной непогашения ГП "Укрспирт" до конца 2023 года просроченной задолженности перед государственным бюджетом и другими кредиторами", - констатируют в Госаудитслужбе.

Также в результате неэффективных управленческих решений бывшего руководства ГП "Укрспирт" относительно несвоевременного выполнения решения Антимонопольного комитета Украины предприятие понесло непроизводительные расходы на уплату начисленной пени на сумму 33 млн гривен.

Как сообщают в Госаудитслужбе, общая сумма выявленных недостатков и нарушений при использовании имущества и средств предприятий составляет более 330 млн. гривен.

Отдельно аудиторы обращают внимание, что невыполнение ГП "Укрспирт" своих обязательств перед бюджетом и контрагентами (из-за нехватки оборотных средств) приведет к дополнительным расходам из-за уплаты штрафных санкций в размере 29,3 млн грн и в случае вынесения судами решений в пользу истцов за другими делами – на сумму 8,4 млн гривен.

Приватизация спиртзаводов

Приватизация спиртовой отрасли в Украине продолжается, невзирая на полномасштабное российское вторжение. Она проходит в рамках утвержденной в 2019 году реформы демонополизации отрасли, существование которой накладывало характерные признаки на рынок спирта в стране – закрытость, несправедливое ценообразование, коррупцию, злоупотребление и огромный теневой рынок спирта. Так, по данным ФГИУ, до запуска приватизации Украина ежегодно тратила около 200 млн грн на содержание убыточных заводов, но главной проблемой было теневое производство спирта, достигшее в 2019 году 55% рынка.

Демонополизация отрасли происходит силами Фонда госимущества, в управление которого передаются неработающие спиртзаводы, которые затем продаются на аукционах через электронную систему Prozorro.Продажи. Кроме производства спирта Фонд предлагает инвесторам использовать приватизированные активы в качестве производственных площадок или зернохранилищ благодаря наличию подведенных к каждому предприятию коммуникаций, а в некоторых случаях и железнодорожных путей. Объекты, требующие ликвидации, могут быть интересны покупателям с целью создания на их базе логистических и торговых центров или производств широкого профиля.

Напомним, Фонд госимущества Украины выставил на приватизацию единственный имущественный комплекс ГП " Лохвицкий спиртовой комбинат ", расположенный в Полтавской области.

В марте Фонд госимущества продал Холминский спиртзавод на Черниговщине почти втрое дороже начальной цены – за 45 млн грн, при стартовой стоимости 15,35 млн грн.

Также сообщалось, что на заседании 12 декабря Кабинет министров Украины принял решение о дальнейшей приватизации "Ичнянского спиртового завода" (Черниговская область) и "Красненского завода продтоваров" (Житомирская область).

В августе 2023 года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион "Струтинский спиртзавод" во Львовской области, начальная цена которого составила 31,3 млн. грн.

Детальнее о приватизации спиртзаводов в Украине читайте в статье Delo.ua "Спиртзаводы на продажу: Как государство лишается убыточных активов и зачем их покупает бизнес".

Про "Укрспирт"

Государственное предприятие "Укрспирт" - крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Общая производственная мощность "Укрспирт" - более 36 млн. декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

"Укрспирт" обеспечивает сырьем целый ряд отраслей. Продукция предприятия незаменима при изготовлении ликероводочных изделий в фармацевтике, медицине, парфюмерии, виноделии, кондитерской промышленности, животноводстве и других отраслях народного хозяйства. "Укрспирт" - поставщик ингредиентов для производства лакокрасочных изделий, растворителей, технических жидкостей для автотранспортных средств. Продукция изготовителя используется даже в авиамоделировании.

"Укрспирт" создан в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 июля 2010 г. № 672 "Об образовании Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности", принятым с целью усовершенствования системы управления спиртовой отраслью и повышения эффективности использования государственного имущества.