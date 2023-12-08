АМКУ оштрафовал участников сговора на аукционе по продаже Лопатинского спиртзавода на 6,7 миллиона гривен

Антимонопольный комитет 7 декабря решил наложить штраф в общей сумме 6,748 миллиона гривен на ООО "Укрспецпоставка" и "Офис инвестиций" (последнее переименовано в ООО "Спиртовой завод "Лопатин") за совершение антиконкурентных согласованных действий, касавшихся искажения результатов аукциона.

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Как указывают в АМКУ, речь идет об аукционе по продаже имущества Лопатинского места ведения деятельности и хранения спирта госпредприятия "Укрспирт" (Львовская область), по результатам которого был заключен договор на 60,012 миллиона гривен (с НДС).

В то же время комитет в ходе расследования дела установил, что указанные субъекты хозяйствования согласовали свое поведение, целью которого было устранение конкуренции между ними в ходе аукциона. Доказано, что ответчики совместно вели хозяйственную деятельность и заранее договорились о результатах торгов.

Кроме того, АМКУ оштрафовал на 719,3 тысячи гривен фармацевтическую компанию "Здоровье" за неправомерное оформление упаковки лекарственного средства "Пантенол Плюс", которое оказалось схожим до степени смешения с оформлением упаковки препарата "Бепантен Плюс" компании Bayer.

В комитете констатировали, что ее украинское подразделение ООО "Байер", пожаловавшееся на конкурента, не предоставляло никакого разрешения на использование такого дизайна упаковки, а действия "Здоровья" могли предоставить ему неправомерные преимущества в конкуренции из-за использования деловой репутации первого производителя.

Также АМКУ утвердил порядок проведения проверки субъектов ведения хозяйства, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля.

В частности, по результатам согласования проекта порядка с заинтересованными министерствами и ведомствами были учтены предложения Министерства внутренних дел по определению порядка взаимодействия органов комитета и правоохранителей в случаях, когда последние одновременно проводят расследование в отношении объекта проверки АМКУ.

Порядком определяются общие основы проверки, последовательность действий АМКУ во время проверки, права и обязанности комиссии по проверке, порядок ее образования, права и обязанности объекта проверки, сроки, время и этапы проверки, порядок осмотра, опломбирования, копирования и/или получения копий документов, изъятия доказательств или наложения ареста, а также оформления результатов проверки.

Напомним также, что 21 ноября АМКУ оштрафовал на 485,4 тысячи гривен за подобное упомянутому нарушение ГКП "Фармацевтическая фабрика" (Житомир). Предприятие использовало для упаковки своего средства "Корвалазид" дизайн, слишком похожий на оформление "Корвалола", используемое киевским заводом "Фармак".

Также тогда на общую сумму 4,65 миллиона гривен были оштрафованы за сговор на тендере строительные компании "Сфера Люкс" и "Вавилон Буд": оказалось, что они коммуницировали, обменивались информацией и координировали свои действия.