АМКУ распорядился создать госреестр сговоров на тендерах

Антимонопольный комитет 23 ноября утвердил порядок ведения и доступа к государственному реестру хозяйствующих субъектов, привлеченных к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, касавшиеся искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов и тендеров, говорится в сообщении ведомства.

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Создание и ведение этого реестра было предусмотрено законом об усовершенствовании законодательства о защите экономической конкуренции и деятельности АМКУ, который Верховная Рада приняла 9 августа (законопроект имел №5431).

Порядком определен объем сведений, публикуемых в реестре; процедура его ведения, в частности, порядок и сроки наполнения и обновления информации; процедура обнародования информации в реестре; процедура извлечения информации из реестра; процедуру доступа к реестру, в том числе получение выписок из него.

В комитете напоминают, что компаниям, которые за последние три года перед соответствующим тендером привлекались к ответственности за сговор, заказчик тендера должен отказывать в участии в процедуре закупки.

Напомним, что указанным законом были, в частности, усовершенствованы процедуры урегулирования и освобождения от ответственности нарушителей законодательства о конкуренции; введена их солидарная и субсидиарная ответственность; ограничен срок рассмотрения дел о нарушении до 5 лет совокупно; детализированы процессуальные требования к действиям АМКУ, направленным на сбор доказательств, благодаря чему бизнес сможет контролировать правильность каждого шага чиновников.

Также им введена четкая процедура слушаний по делам и порядок доступа к материалам дел; установлена обязанность АМКУ публиковать длинный перечень информации, что сделает работу ведомства более открытой; введен механизм предоставления решениям АМКУ статуса исполнительного документа; а также гарантирована финансовая независимость комитета.

Отметим также, что в последний раз АМКУ налагал штраф за сговор на торгах на своем прошлом заседании: 21 ноября в общей сложности на 4,65 миллиона гривен были оштрафованы строительные компании "Сфера Люкс" и "Вавилон Буд".