АМКУ хочет полностью обновить подход к начислению штрафов: зачем это нужно

Антимонопольный комитет 21 ноября принял проект распоряжения об утверждении порядка определения размера штрафа за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, говорится в сообщении ведомства.

"Разработанный проект направлен на установление прозрачных и четких оснований и механизмов определения размера штрафа, основанных на подходах Организации экономического сотрудничества и развития и Европейской комиссии", - говорится в нем.

Как добавляют в АМКУ, документ разработан в соответствии с частью 8 статьи 52 закона о защите экономической конкуренции и с учетом части 5 статьи 255 соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Проектом порядка, в частности, определяются общие принципы определения размера штрафов; этапы его определения; подходы к определению базового размера штрафа на основе экономических показателей; отягчающие и смягчающие обстоятельства, согласно которым корректируется базовый размер штрафа; иные обстоятельства, влияющие на его размер; а также механизмы установления предельного размера штрафа.

Доныне же подходы органов комитета к определению размера штрафа были сформулированы в рекомендательных разъяснениях АМКУ №39-рр от 9 августа 2016 года. Однако поскольку документ носил лишь рекомендательный характер, он не считался нормативно-правовым актом, а несоблюдение его положений не могло быть основанием для обжалования штрафов АМКУ в суде.

К тому же, как указывают в комитете, с учетом накопленной практики подходы, определенные в этих разъяснениях, уже нуждались в усовершенствовании и более глубокой гармонизации с положениями руководящих принципов Еврокомиссии о способах установления штрафов.

Помимо этого, на заседании во вторник АМКУ распорядился формально прекратить действие международных договоров Украины межведомственного характера с Беларусью, которые де-факто не действовали уже с 24 февраля 2022 года.

Речь идет о прекращении действия соглашения о сотрудничестве между Министерством предпринимательства и инвестиций Беларуси и АМКУ, заключенного в Москве 18 февраля 1997 года, а также протокола от 20 декабря 2017 года между АМКУ и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, которым устанавливалось правопреемственность последнего по указанному соглашению.