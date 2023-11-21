АМКУ хоче повністю оновити підхід до нарахування штрафів: навіщо це потрібно

Антимонопольний комітет 21 листопада схвалив проєкт розпорядження про затвердження порядку визначення розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, йдеться у повідомленні відомства.

"Розроблений проєкт спрямований на встановлення прозорих і чітких підстав і механізмів визначення розміру штрафу, які ґрунтуються на підходах Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейської комісії", - сказано в ньому.

Як додають в АМКУ, документ розроблено відповідно до частини 8 статі 52 закону про захист економічної конкуренції та з урахуванням частини 5 статті 255 угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Проєктом порядку, зокрема, визначаються загальні засади визначення розміру штрафів; етапи його визначення; підходи до визначення базового розміру штрафу на основі економічних показників; обтяжуючі та пом’якшуючі обставини, відповідно до яких корегується базовий розмір штрафу; інші обставини, що впливають на його розмір; а також механізми встановлення граничного розміру штрафу.

До цього часу підходи органів комітету до визначення розміру штрафу було сформульовано в рекомендаційних роз’ясненнях АМКУ №39-рр від 9 серпня 2016 року. Однак, оскільки документ мав лише рекомендаційний характер, він не вважався нормативно-правовим актом, а недотримання його положень не могло бути підставою для оскарження штрафів АМКУ в суді.

До того ж, як вказують в комітеті, з урахуванням нагромадженої практики підходи, визначені в цих роз’ясненнях, вже потребували вдосконалення та більш глибокої гармонізації з положеннями керівних принципів Єврокомісії щодо способу встановлення штрафів.

Окрім цього, на засіданні у вівторок АМКУ розпорядився формально припинити дію міжнародних договорів України міжвідомчого характеру з Білоруссю, які де-факто не діяли вже з 24 лютого 2022 року.

Йдеться про припинення дії угоди про співробітництво між Міністерством підприємництва та інвестицій Білорусі та АМКУ, учиненої в Москві 18 лютого 1997 року, а також протоколу від 20 грудня 2017 року між АМКУ та Міністерством антимонопольного регулювання й торгівлі Білорусі, що засвідчував правонаступництво останнього за цією угодою.