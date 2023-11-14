АМКУ оштрафував на мільйон гривень "Львівтеплоенерго" та "Київтеплоенерго"

Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України оштрафували комунальні підприємства "Львівтеплоенерго" та "Київтеплоенерго" на загальну суму понад мільйон гривень за систематичні порушення, що тривали з 2018 року.

Про це повідомив очільник АМКУ Павло Кириленко.

За його словами, дані підприємства були звинувачені в однакових порушеннях, зокрема, в тому, що вони вимагали від споживачів отримати технічні умови та рішення для встановлення лічильників – вузлів обліку теплової енергії.

Згідно з рішенням колегії, "Львівтеплоенерго" повинне сплатити 550 тисяч гривень, а "Київтеплоенерго" - 502 тисячі гривень у держбюджет.

Кириленко додав, що при визначенні розмірів штрафів враховано статус цих підприємств як об'єктів критичної інфраструктури, а також співрозмірність сум штрафів із отриманими вигодами.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України оштрафував німецький хімічний концерн BASF та інвесткомпанію LetterOne Holdings (Люксембург) на суми по 25 мільйонів гривень за здійснення концентрації шляхом створення компанії Wintershall Dea (Німеччина), без отримання відповідного дозволу органів комітету.