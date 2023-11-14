АМКУ оштрафовал на миллион гривен "Львовтеплоэнерго" и "Киевтеплоэнерго"

Временные административные коллегии Антимонопольного комитета Украины оштрафовали коммунальные предприятия "Львовтеплоэнерго" и "Киевтеплоэнерго" на общую сумму более миллиона гривен за систематические нарушения, продолжавшиеся с 2018 года.

Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

По его словам, данные предприятия обвинялись в одинаковых нарушениях, в частности, в том, что они требовали от потребителей получить технические условия и решения для установления счетчиков – узлов учета тепловой энергии.

Согласно решению коллегии, "Львовтеплоэнерго" должно оплатить 550 тысяч гривен, а "Киевтеплоэнерго" - 502 тысяч гривен в госбюджет.

Кириленко добавил, что при определении размеров штрафов учтен статус этих предприятий как объектов критической инфраструктуры, а также соразмерность сумм штрафов с полученными выгодами.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал немецкий химический концерн BASF и инвесткомпанию LetterOne Holdings (Люксембург) на суммы по 25 миллионов гривен за осуществление концентрации путем создания компании Wintershall Dea (Германия) без получения соответствующего разрешения органов комитета.