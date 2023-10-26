АМКУ оштрафовал BASF и инвесткомпанию Фридмана на 50 миллионов гривен: за что именно

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал немецкий химический концерн BASF и инвесткомпанию LetterOne Holdings (Люксембург) на суммы по 25 миллионов гривен за осуществление концентрации путем создания компании Wintershall Dea (Германия), без получения соответствующего разрешения органов комитета.

Такое решение комитет принял на заседании 26 октября, говорится в сообщении. Исходя из него, речь идет о сделке от 2019 года о слиянии входившей в LetterOne компании Dea с "дочкой" BASF - Wintershall.

Объединенная же Wintershall Dea, в которой LetterOne получила долю в 33%, а BASF – 67%, стала крупнейшей европейской частной нефтегазовой компанией. Стоимость сделки тогда не называлась.

LetterOne, напомним, была основана и на момент соглашения контролировалась теми же российскими бизнесменами, которые, в частности, были совладельцами Альфа-Банка и его дочернего Альфа-Банка Украина (ныне национализированный Сенс Банк) - Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым.

Помимо этого, АМКУ в четверг предоставил разрешение на создание корпорации "Тервин" следующими ООО: "Омега", "Руш", "Тервин Групп", "Тиксид", "Таврия Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дигамма", "Милтон-Групп", "Салтора Плюс", "Фирма "Ариант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаир Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", а также благотворительной организацией "Благотворительный фонд Руслана Шостака".

Еще одним решением стало предоставление разрешения ООО "Подол-Экспо" на получение контроля над ООО "Логистика Подолья". Кроме того, как уже сообщалось, было закрыто дело против акционерного общества "Прозорро.Продажи".

Дело о разрешениях на грузовые автоперевозки

Также АМКУ установил нарушения в действиях Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности". Дела касались предоставления в период со 2 января 2020 по 19 июля 2021 услуги предварительного бронирования разрешений на международные перевозки грузов по определенным направлениям через Транспортный портал электронных услуг.

Отмечается, что упомянутое предприятие было единственным поставщиком указанной услуги и установило необоснованные цены на нее, а министерство со своей стороны установило ограничения для перевозчиков на получение разрешения на международные поездки в виде обязательного предварительного бронирования такого разрешения.

"Так, перевозчики, которым необходимо было получить разрешение на международные перевозки грузов по определенным направлениям, не имели никакой альтернативы, а именно не могли выбрать ни альтернативный способ получения разрешения, ни альтернативного поставщика соответствующей услуги", - отмечают в АМКУ.

Там напоминают, что еще на этапе исследования 19 июля 2021 нарушения были прекращены, однако за совершенные действия комитет все же решил оштрафовать "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" на 159 тысяч гривен.