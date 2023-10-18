Арест активов Фридмана и партнеров. Суд пересмотрел решение по акциям "Киевстара" и Lifecell

Шевченковский районный суд Киева уточнил решение об аресте акций мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell, оставив приговор только для долей, контролируемых российскими олигархами.

Об этом сообщает "Экономическая правда", располагающая решением суда от 13 октября.

Отмечается, 4 октября суд наложил арест на корпоративные права в виде 100% уставного капитала ООО "Лайфселл" и 99,99% уставного капитала ЧАО "Киевстар".

Однако через несколько дней из Офиса генпрокурора снова обратились к суду, заявив об ошибке в решении.

Как оказалось, арест был необходим для 19,8% уставного капитала Lifecell и 47,85% уставного капитала "Киевстара". Это доли, принадлежащие структурам, связанным с инвестиционным холдингом LetterOne, который основали российский олигарх Михаил Фридман и его партнеры.

Суд удовлетворил просьбу прокурора и исправил описку. В остальной части судебное решение осталось по-прежнему.

"Киевстар" и Lifecell: арест акций

6 октября Служба безопасности Украины проинформировала о судебном аресте всех украинских активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь шла об активах на 17 млрд гривен.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с делом, писал, что арест охватил 100% акций ЧАО "Киевстар" и долю "Киевстара" в ООО "Хелси Украина".

Основанием для этого стало предположение, что указанные олигархи контролируют акции "Киевстара" через нидерландскую компанию Veon Ltd.

В свою очередь представители мобильного оператора уточнили, что подсанкционное лицо (вероятно, речь идет о Фридмане) не является конечным бенефициарным владельцем "Киевстара", никоим образом не влияет на деятельность компании и не получает никакой финансовой или иной выгоды.

Позже "Экономическая правда" сообщила, что среди арестованных активов наибольшим, стоимостью почти 13 млрд грн, оказались 100% уставного капитала ООО "Лайфселл" . Как оказалось, Фридман, Авен и Косогов через компанию LetterOne владеют акциями турецкой компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, которой принадлежит Lifecell.

В Lifecell подтвердили арест, но отметили, что он не повлиял на операционную деятельность компании, а у Фридмана, Авена и Косогова нет никакого контроля или влияния на Turkcell и Lifecell.