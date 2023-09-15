Великобритания прекратила расследование против Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование предполагаемого уклонения от санкций живущего в этой стране российского миллиардера Михаила Фридмана, сообщает Bloomberg.

"NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в отношении [особняка Фридмана] Атлон-Хаус в декабре 2022 года. Следствие продолжается в отношении связанных подозреваемых, которые подпадают под более широкое расследование", - заявил информагентству представитель правоохранительного органа.

Агентство вело расследование в отношении Фридмана по поводу предполагаемой выплаты кредита из Альфа-Банка его помощнику перед тем, как на бизнесмена были наложены санкции. В NCA признали, что ордер на обыск содержал "технические ошибки".

На судебном заседании в июле Фридман заявил, что обыск в его особняке 1 декабря 2022 года был незаконным, и ссылался на наличие некого "компромата", включая отчет 15-летней давности, в котором содержался ряд недоказанных уголовных обвинений.

При этом еще в апреле сообщалось, что британское Нацагентство по борьбе с преступностью решило прекратить расследование по двум из трех деяний, в которых подозревало Фридмана. Сам миллиардер, напомним, был отпущен под залог сразу после задержания в ходе рейда правоохранителей в его имении.

В Украине же против него расследуется уже два дела. Так, Бюро экономической безопасности подозревает его в отмывании имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 миллиона долларов и 1,93 миллиона евро, совершенном организованной группой лиц (то есть по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса).

В свою очередь, Служба безопасности Украины подозревает сооснователя Альфа-Банка в финансировании действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти или изменения границ Украины группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 110-2 УК).