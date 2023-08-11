США ввели санкции против основателей Альфа-Банка

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело новый пакет санкций в отношении четырех видных представителей российской финансовой элиты, а именно членов наблюдательного совета "Альфа-Групп", контролирующей крупнейший российский частный банк - Альфа-Банк. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, под американский санкции попали Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. До полномасштабного российского вторжения в Украину все они были бенефициарами российского Альфа-Банка, равно как и дочернего Альфа-Банка Украина (ныне Сенс Банк, национализированный в июле 2023 года).

В марте 2022 года, после выхода Фридмана и Авена из состава директоров Альфа-Банка, доли Хана и Кузьмичева сконцентрировал бизнес-партнер совладельцев финучреждения и его миноритарный акционер Андрей Косогов, получивший долю в почти 41%.

Аналогичную долю он номинально сконцентрировал, соответственно, и в Альфа-Банке Украина, хотя воспользоваться ею не мог из-за запрета Национального банка Украины в связи с несогласованностью сделки и нарушением требований украинского банковского законодательства.

В марте 2023 года стало известно о подготовке сделки по продаже Косогову также долей Фридмана (32,86%) и Авена (12,4%), однако о ее завершении пока не сообщалось. Отметим, что несмотря на то, что бизнес-партнеры Косогова попали под санкции не только США, но и Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии, против него самого такие ограничения не вводились.

"Состоятельные российские элиты должны избавиться от мысли, что они могут вести бизнес как обычно, в то время как Кремль ведет войну против украинского народа. Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует неоправданному и неспровоцированному вторжению в Украину", - прокомментировал нынешнее решение о санкциях замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Кроме того, под них попал и Российский союз промышленников и предпринимателей. Как говорится в объяснении решения, в этой организации действует множество координационных советов, в том числе по вопросам импортозамещения, технологической независимости и развития технологий и она участвовала в "деятельности, связанной с реакцией России" на санкции, введенные против путинского режима после полномасштабного вторжения РФ в Украину.